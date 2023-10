Feijóo advierte a Sánchez: "La aritmética no puede sustituir a la ética"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha participado en las jornadas Metafuturo organizadas por Atresmedia desde donde ha instado a España a liderar el cambio, ser un país competitivo y devolver la confianza en nuestro país con reformas y así mejorar la política económica.

Durante su intervención, Feijóo destacó que hay varias formas de hacer que el futuro sea mejor y afrontarlo con tres opciones a elegir: Los que utilizan como una excusa las circunstancias para justificar su fracaso, los que se resignan o los que lo emplean como un aliciente para disminuir los riesgos y aprender. "España no puede utilizar como excusa acontecimientos adversos. Todos debemos intentar mejorar y buscar todos los alicientes para conseguirlo".

El líder del PP apuntó que "España tiene que liderar el proceso de cambio" y para ello defendió la importancia de acometer reformas estructurales y destacó, entre ellas, llevar a cabo un Plan Nacional de Agua para evitar que haya un sector agroalimentario deficitario. Subrayó nuestro país como "potencia turística" y apostó por cuidar el sector y "no despreciarlo". Defendió también una política energética basada en la tecnología y no la ideología como "palanca para el presente y futuro". También destacó la "digitalización y la investigación" subrayando la nanotecnología, garantizar los derechos digitales de los ciudadanos, protegernos de los ciberataques y garantizar su uso. Otro de los pilares que señaló el líder del PP es mejorar el sistema educativo porque "la diferencia entre una persona y otra es lo que sabe". "No puede ser que en España haya demanda de puestos de trabajo y sea el que más paro tiene", dijo.

El líder del PP indicó que un país no funciona bien si no tiene una buena industria y ésta, "no está en su mejor momento", recordó. Por ello, apuesta por desarrollar una nueva ley de industria al tiempo que, apuntó, "no podemos convertir los fondos europeos en un nuevo fondo plan E".

Por todo ello, apuntó la importancia de una buena política fiscal, reformas estructurales de la economía, una política energética "sin ideología". Está convencido de que hay que avanzar en la sostenibilidad, que el cambio climático es una amenaza pero "no podemos vivir una política energética separada de una política industrial", defendió.

Feijóo lamentó que nada de lo que ha propuesto se está realizando. "No hay buen viento para quien no sabe adonde va, y difícil encontraremos el rumbo si el capitán cambia de opinión y si la tripulación no está avezada y está dividida" -en referencia a Sánchez y sus socios para su próxima investidura-. Con este símil, el líder de los populares defendió que no se puede mantener el timón con quien quiere "hundir el barco". Feijóo recordó que él no quiere ser presidente del Gobierno a cualquier precio y a cambio de poner en riesgo el país. "No todo vale para llegar a Moncloa", y aseguró que lo que estamos viendo en estos días "nos intranquiliza" porque se está blanqueando a partidos políticos que no condenan el terrorismo, que llevan a personas con delitos de sangre en sus listas, se están ofreciendo amnistías... "La aritmética no puede sustituir a la ética. Cuando un país pierde la ética inicia un camino que no se sabe a dónde nos lleva". Criticó que el Gobierno hable de "cesiones en vez de generar empleo, hace reparto de ministerios y habla de un referéndum de autodeterminación de partes del país que en vez de España; y habla de sí mismo, en vez de hablar de estabilidad además de hablar de amnistía".

El líder del PP puso en valor la Transición española y europea donde "los pactos de la Moncloa y los tratados de Roma "llevaron al entendimiento de las fuerzas que representaban la centralidad y los extremos fueron considerados irrelevantes". Defendió que el futuro sigue pasando por los grandes consensos de una negociación donde "no conocemos ninguna propuesta económica" destacando que, los grupos que apoyan al Gobierno, tienen "políticas económicas contrarias".

Feijóo destacó que el PP, que ganó las elecciones propuso pactos y reformas estructurales. "Es imposible navegar con los que quieren hundir el barco". "Ojalá que esta travesía no la inicie España" aunque, advirtió de la "alta probabilidad" de que ocurra.