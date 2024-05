Feijóo se desmarca de la actitud de Sánchez y de Milei: "Esta escalada verbal no me representa"

Alberto Núñez Feijóo se ha desmarcado tanto de Pedro Sánchez como de Javier Milei (presidente de Argentina) tras la crisis diplomática que se ha creado entre ambos países por el cruce de declaraciones que comenzó hace dos semanas con ataques de Óscar Puente. "Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte. No me representa", ha señalado el líder del PP.

En las últimas horas, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la embajadora argentina en España para pedirle explicaciones por las palabras de Javier Milei, pronunciadas ayer, en un acto de Vox, donde acusó a Begoña Gómez de "corrupta". Si bien, estas palabras de Milei viene precedidas por los ataques que profirió Puente hace dos semanas: el ministro de Transportes acusó al presidente argentino de consumir drogas y fue quien desató la polémica diplomática.

Feijóo ha asegurado que ni Milei ni Sánchez están "en el espacio de la moderación" que reivindica para España. "A este Gobierno se le pueden exigir todas las explicaciones, pero de otras formas", ha señalado Feijóo, en referencia a Milei. Si bien, también ha dicho que Sánchez "no está para dar lecciones".

"Creo en la ética, la moderación y el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás", ha zanjado.