De "Mr. Handsome" a "Mr. Teflon": auge y caída de Pedro Sánchez

La llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018 fue recibida por la Prensa internacional con cierta cautela por su debilidad parlamentaria, pero, sobre todo, con interés. El recorrido inusual que lo llevó hasta el poder y las promesas de regeneración y transparencia frente a la corrupción de los populares lo convirtieron en un nuevo personaje atractivo en el gris escenario europeo. Y es que hasta el físico le acompañaba. Acabó por ganarse el sobrenombre de «Mr. Handsome» («Señor Guapo») en la prensa anglosajona y estadounidense, que tampoco perdía oportunidad de piropear su buen nivel de inglés.

La edición en Bruselas del prestigioso «Politico» destacaba el perfil europeísta, tecnócrata y progresista en la medida justa que presentaba el jefe del Ejecutivo. Decían que buscaba devolver a España un rol más activo en la UE tras años de crisis y en un momento en el que el auge de la ultraderecha precisaba de un dique de contención como él.

Cerca del descalabro

La mayoría de mujeres en su primer Gabinete y el foco en las políticas sociales fue celebrado por medios como CNN o «The Washington Post». Una cascada de halagos y flores que se mantuvo de una forma más o menos abundante durante su segunda legislatura y que, en las últimas semanas, ha sufrido una precipitada caída que casi llega al descalabro.

El detonante, como no podía ser de otra forma, ha sido el doble escándalo de corrupción que afecta a sus consecutivos secretarios de Organización y del que aún no se adivina el final. Este fin del idilio con cierta Prensa se resume en un editorial publicado el pasado 16 de junio en el diario británico «The Times» titulado «Mr. Teflon». En el subtítulo, el rotativo incide en la idea que atraviesa todo el artículo: «La fiesta se ha terminado para Sánchez; es el momento de que gobierne o diga adiós» (esta última palabra en el español original). La tesis general del texto es que «los españoles merecen algo mejor». Concretamente, «mejor gobernanza, mayor rendición de cuentas y la transparencia esencial».

La referencia a «Mr. Teflon» se explica por las cualidades que le atribuye «The Times». Lo presenta como alguien capaz de zafarse de todas las crisis y de lograr que los problemas «le resbalen», en alusión al material del que se fabrican las sartenes. «El señor Sánchez intentó disipar la incertidumbre sobre su estilo de gobierno con una actuación mordaz y pugilística el lunes, culpando a la oposición de las acusaciones de corrupción que han manchado su destartalada administración, liderada por la minoría socialista», reza el texto. Por cierto, así llamaba la prensa anglosajona al mafioso John Gotti que reinó en el Nueva York de los años 60: Don Teflón.

¿Otra resurrección?

La postura española mantenida esta semana en la cumbre de la Alianza Atlántica en Bruselas ha dado más munición a los críticos de Sánchez. "Político" lo ha bautizado como "el nuevo villano de la OTAN" y "Financial Times" le dedicó ayer un artículo demoledor. Califican de «arriesgada» la «apuesta» española de enfadar a Trump y cuestionan si «Sánchez, que es considerado un astuto superviviente político en España, ha calculado mal su estrategia y ha llevado su suerte demasiado lejos».

Lo cierto es que la postura española ha caído fatal entre varios socios de la Alianza que también integran la UE. Según las crónicas de los que vivieron la cumbre en primera fila, el presidente del Gobierno se mantuvo alejado de los corrillos que tanto le atraen en otras citas internacionales y se mostró taciturno y aislado. No se le vio, como acostumbra, en animada charla con el presidente Macron o el británico Starmer. No se descarta que todo sea una pose estudiada y pronto encuentre una nueva causa que lo revalide como el prescriptor de los comienzos. No sería la primera resurrección de "Mr. Handsome".