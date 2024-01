Feijóo reafirma su "no" a los tres decretos de Sánchez: "No le vamos a arreglar los problemas de desgobierno"

Alberto Núñez Feijóo no va a hacer de "salvavidas" del Gobierno y el PP va a votar en contra de los tres decretos de Pedro Sánchez, que se debaten este miércoles en un Pleno. Tal y como ha avanzado LA RAZÓN, los populares votarán "no" y Feijóo ha avisado al presidente del Gobierno: "Vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas del desgobierno a Sánchez". Es decir, el PP va a presentar proposiciones de ley con medidas alternativas a las que plantea el PSOE y va a retar a los socialistas a que las voten a favor.

Entre esas medidas alternativas, Feijóo ha precisado que pretende incorporar propuestas para apoyar a las familias, como una rebaja del IVA para conservas, carne y pescado y de la luz y el gas al 5% y una reducción del IRPF. En este este punto, ha señalado que todas las autonomías del PP ya han rebajado el IVA y eso ha ahorrado a las familias 2.000 millones de euros en un momento delicado económicamente. "Son tres medidas razonables y repercuten en el bienestar de las familias", ha precisado. De esta manera, los populares pretenden tomar la iniciativa frente a un Sánchez debilitado por su dependencia del independentismo.

"Si el Gobieno quiere aprobar medidas anticrisis lo tiene fácil: ¿por qué no apoya iniciativas a favor de las familias? Las hemos propuesto", ha señalado Feijóo, en un desayuno informativo en Europa Press junto al candidato del PP en Galicia Alfonso Rueda. Feijóo, además, ha ironizado sobre el decreto de medidas anticrisis que pretende aprobar el Gobierno porque Sánchez dice que "no existe la crisis económica". "Otra vez el Gobierno ha vuelto a abusar e intervenir el poder legislativo dictando tres decretos leyes. Alguno de ellos, dicen, para afrontar una crisis económica, una crisis economica que, por cierto, dicen que no existe. Coherencia pura", ha señalado Feijóo, lamentando la "incoherencia" del Gobierno y el regreso al abuso de los decretos para legislar, una vía que solo se usa en caso de extrema urgencia.

"No existe ni un propósito ni un programa comín en el multipartito que gobierna España y que pretende abrir una franquicia en Galicia. Solo hay ansia de coparlo todo y arrimarlo al interés particular de cada uno", ha afirmado Feijóo, quien considera que Galicia es para Sánchez una "institución más a colonizar". "Pedro Sánchez sostiene el gobierno sobre sí mismo, los objetivos de el independentismo y la nada para los españoles. Y eso se hace insostenible para los españoles durante cuatro años", ha añadido. "Se equivoca el Gobierno si pretende presionarnos con descalificaciones y arrinconarnos con sobreactuaciones. Nosotros, a diferencia del Gobierno, somos totalmente libres", ha zanjado.