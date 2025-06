Marroquí se ríe de los españoles porque "vive a costa de sus impuestos": "No me hace falta trabajar, vuestro dinero paga mi comida"

Una tiktoker marroquí se ha hecho viral en los últimos días después de un polémico video en el que, al responder a un comentario que le pregunta si tiene que trabajar, ella no solo dice que no, sino que "no le hace falta porque ya lo pagan los "payos" que trabajan. La mujer, procedente de Marruecos pero residente en España, se jacta de una situación en la que "puede vivir con el dinero de los demás".

"No cariño, no trabajo, ya tengo al payo (español) que trabaja por mí", dice rotunda la mujer marroquí, que se jacta de que no le hace falta buscar un empleo para vivir "a costa del dinero de los trabajadores.

Por otro lado, la mujer, una marroquí residente en España, hace hincapié en que "las musulmanas no trabajamos, para eso está el hombre que trabaja". "Paga mis viajes, paga mi comida, paga mi ropa... Paga todo, y yo nada. ¿Para qué voy a trabajar?".

Marroquíes, la nacionalidad extranjera más numerosa en España, pero también la más implicada en delitos y violaciones

Los marroquíes son la nacionalidad extranjera más numerosa de España, según el INE. Con más de un millón de personas registradas, cerca de 1.100.000 marroquíes (la única nacionalidad extranjera que supera el millón) vive en nuestro país. Una cuarta parte de esta población reside en Cataluña y, en concreto, siete de cada diez africanos que viven en España son originarios de Marruecos.

Después del país africano, le siguen Colombia, con más de 850.000 residentes en España; Venezuela, con 600.000; Rumanía, con más de 500.000; Ecuador, con 450.000; Argentina, con 415.000, y Perú, con 380.000.

Por otro lado, los marroquíes forman el colectivo con mayor implicación en violaciones grupales en España. Según datos recientes publicados por el Ministerio del Interior, que recoge el digital Nador City y recogidos por este periódico a principios de este mes, se indica que los extranjeros están involucrados en aproximadamente el 43,3% de las violaciones en grupo registradas en el país, entre los que destacan "los inmigrantes marroquíes, que encabezan la lista, representando el 9,5 %, seguidos de los rumanos y luego los ecuatorianos".