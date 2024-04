Feijóo a Sánchez: "Qué valiente es con los dictadores muertos y qué sumiso con los vivos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno a quien ha pedido dejar de sacrificar España por los "asuntos personales que mantiene clasificados" y criticó que pudo haber cambiado la política de Marruecos "por lo que tiene en sus móviles" o protege a Maduro por lo que trajo Delcy en sus maletas. El jefe de la oposición reclamó un posicionamiento del Gobierno con la oposición en Venezuela y le espetó: “Qué valiente es con los dictadores muertos y qué sumiso con los vivos, sobre todo cuando comparten negocios sin explicar”. También pidió al presidente del Gobierno que “abandone la soberbia” creyendo que solo él puede arreglar un conflicto de 80 años. El líder del PP defendió la posición de hace décadas porque "yo no abandono los grandes consensos" y aseguró que lo que ha cambiado en este tiempo es que en los escaños azules "se sientan personas comprensibles con el ataque de Hamas". “Lo más urgente es el alto el fuego, la liberación de rehenes” y apuntó que apoyan el reconocimiento de ambos estados y consideró que tiene que contar con “suficiente masa crítica de más países con peso” y, mientras no resuelva eso, y se mostró seguro de que "no sabe cómo hacerlo", “sea responsable y guarde la brocha gorda”. Le recordó a Sánchez que “el protagonista no es usted sino las víctimas de uno y otro lado”.

Sobre Ucrania, indicó que el PP tampoco no ha tenido un cambio de posición. “Sigue teniendo en mí más apoyo que el que encontrará en sus socios de gobierno y en sus socios parlamentarios ”, le pidió que hable claro a los españoles y le preguntó si va a reconocer el papel de las Fuerzas Armadas con una mejora en sus condiciones salariales. "Hable claro de los “riesgos" a los que nos enfrentamos, le aconsejó descartar los eufemismos porque “es una guerra en la que nos jugamos mucho” y que explique "qué horizonte nos encontramos". También le solicitó que haga una explicación “geopolítica que no se puede aplazar más”.

España no puede ser fuente de financiación para que Putin siga oprimiendo al pueblo Ucraniano, le espetó al presidente del Gobierno.

Feijóo también se refirió a la agricultura y aseguró que "ningún anuncio concretado en nada soluciona las reclamaciones del campo". El líder del PP le pidió a Sánchez que se deje de anuncios y atienda el mandato del Congreso como el que se aprobó ayer de hacer una rebaja del IRPF. El líder del PP recordó a Sánchez que el independentismo se está riendo de España "y usted se lo está consintiendo". Le reprochó que seamos una de las únicas naciones del mundo que permite que quien está contra España se rían de todos mientras se vulnera la separación de poderes. "No puede presumir de nada". "¿De qué cree que puede presumir? La poca fuerza que pudiera tener ante sus socios la ha ido perdiendo a medida que la corrupción gana terreno en su gobierno, en su partido y en su entorno: listas negras de periodistas, control férreo en lo que sea posible... Su escala de prioridades es fácil de resumir: entre el programa que quiere llevar a TVE más los pinganillos traídos a este parlamento se financiaba la ley ELA y sobraba dinero", le espetó. Feijóo le aseguró que "ha perdido el control y quienes perdemos de verdad somos todos los españoles".