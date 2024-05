La izquierda se «repiensa» para frenar su hundimiento

De la reflexión de Pedro Sánchez y posterir decisión de continuar al frente del Gobierno, ha surgido inmediatamente otra en la izquierda y es la que hace saltar las alarmas en Sumar en estos momentos. En el socio minoritario de la coalición cunde la sensación de que el presidente del Gobierno se ha tomado este tiempo de análisis para volver con más fuerza y «cohesionar» no solo a su propio partido sino a su militancia de cara a los próximos procesos electorales. Una operación de fortalecimiento en el votante de izquierdas que busca repescar también en el electorado más a su izquierda, que es el que hoy representa Sumar y que se encuentra malherido en sus pocos meses de vida por la dificultad de construir un espacio unitario y que ya cuenta con dos batacazos electorales.

Una reflexión que aflora en todos los sectores de Sumar, donde se ponen a trabajar ya con este horizonte en su definición política y organizativa de cara al ciclo político que se abre y, sobre todo, en cómo volver a ser los «canalizadores» del hartazgo ciudadano con las opciones políticas tradicionales. En la sede de Sumar se cree realmente que los pasos de Sánchez puedan reforzar al PSOE en el corto plazo, aunque se advierte de que esta decisión, la de continuar y dar la batalla, puede repercutir negativamente también para los socialistas en el largo plazo si no se concreta un vuelco legislativo. Además, en el entorno de Díaz se advierte al PSOE de que un intento de «morder» en su izquierda puede ser negativo para ellos, si el votante de Sumar en vez de ir al PSOE se va a la abstención.

En el espacio de izquierdas alternativa se trabaja ya con la hoja de un momento cíclico en el que de nuevo PSOE y PP vuelven a ocupar un papel predominante frente a los espacios «muleta» y ven pocas opciones de un «vuelco» en los procesos más inminentes, las elecciones catalanas y europeas. En las primeras, Sumar asume que el voto progresista se concentrará en el PSOE, mientras que la lucha independentista seguirá viva. En las europeas, ven también una batalla para socialistas y populares dentro de un contexto europeo marcado por el auge de la derecha. Sin embargo, en la izquierda alternativa, se trata con sosiego el análisis político de futuro, al entender que una vez sucedan los próximos comicios, habrá una etapa de «estabilidad electoral» en la que podrán construir partido con tranquilidad, según coinciden varias fuentes.

Una fuente del espacio apunta a la necesidad de que la izquierda «debata qué quiere ser de mayor» una vez que han comprobado tanto en este periodo de «reflexión» como con las últimas elecciones en Galicia y en País Vasco el hundimiento de la izquierda alternativa al PSOE. La desmovilización del votante de este signo preocupa a Sumar, y es que la última encuesta del CIS ha reflejado que el votante de Yolanda Díaz ya busca otras opciones políticas. Un 43,7% de quienes votaron a Sumar en las generales cogería la misma papeleta, pero un 17,8% se pasaría al PSOE y un 14,5% optaría por Podemos. Mientras que un 13,1% no lo tiene claro y un 3,7% se abstendría. Esta desmovilización es uno de los asuntos que, Movimiento Sumar –que acaba de aprobar su ejecutiva política– buscará dar una solución en el corto plazo. Es Íñigo Errejón, el responsable de análisis político y de discurso quien se ocupará de primera mano del reto. A la vez, Movimiento Sumar necesita aglutinar todas las manos posibles y ni IU, Más Madrid, o los comunes han dado el paso todavía para entrar en el partido de Yolanda Díaz ante la desconfianza por los primeros pasos de Sumar. El partido confía a una dirigente histórica de IU, Lara Hernández, la difícil tarea de enlazar a todos los partidos dentro de Sumar, que quiere ser la «casa común» en la izquierda. En el entorno de la vicepresidenta explican que después de las elecciones europeas esperan poder retomar las negociaciones con los partidos para adhesionarlos a su ejecutiva (tendrán un 30% de poder). Aquí será importante la foto final, si bien Podemos no entrará dentro de Sumar, los partidos que apoyan a Díaz ya han avisado que de cara a elecciones debe contarse con todos los actores políticos «para que no se quede ni un voto en casa».

IU vive ahora un proceso decisivo, al enfrentarse este mes a la renovación de su coordinadora tras la marcha de Alberto Garzón. Será en su XVIII Asamblea federal donde el partido defina su estrategia política y relación tanto con el PSOE, como con Sumar tras las últimas tensiones con los de Díaz.

Los comunes, marca catalana de Sumar, son los primeros que se van a enfrentar electoralmente al PSOE en las urnas. Unas elecciones en las que según deslizan fuentes próximas a la candidatura de Jéssica Albiach, podrá verse si tiene efecto o no esta estrategia socialista de reagrupar al votante progresista.