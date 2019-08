Las redes se mofan de la vicepresidenta del Parlamento balear por burlarse del Rey

Gloria Santiago es la vicepresidenta primera del Parlamento de Baleares y diputada de Unidas Podemos por Ibiza. El pasado miércoles, los Reyes recibieron en el Palacio de la Almudaina de Palma a alrededor de 600 personalidades de Baleares, como es tradición cada verano. Pero fue horas después cuando la vicepresidenta balear comenzó a hacerse viral gracias a un vídeo que subió intentando burlarse del Monarca.

“Lo más urgente es que haya un gobierno progresista que ponga en marcha políticas sociales y públicas que mejoren la vida de la gente. Después, que las instituciones medievales le tiendan una mano a la Democracia”, decía la vicepresidenta en el tweet en el que añadió el vídeo. En el comienzo del mismo se puede ver cómo, con sarcasmo, después de haberle tendido la mano al Rey Felipe VI, llega a su casa, se cambia y asegura: “Ya me he quitado el disfraz de súbdita... Ah no, que no puedo”.