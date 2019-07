Podemos complica la investidura de los socialistas en Navarra, La Rioja y Aragón como presión al veto de Sánchez a Iglesias

El atasco de las negociaciones entre PSOE y Podemos para convertir a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno la próxima semana se extiende ya en La Rioja y Aragón y ahora también en Navarra.

Las direcciones regionales de Podemos han decidido bloquear la investidura de los socialistas en estas tres comunidades, elevando el órdago que ya rige a nivel nacional por el veto del partido de Pedro Sánchez a que los morados entren en el Gobierno. El partido morado no se mueve de sus posiciones y las negociaciones están rotas ya en La Rioja, mientras que en Aragón y en Navarra, las reuniones se suceden de momento sin llegar a acuerdo, pero sin levantarse de la mesa.

La parálisis ahora en estas comunidades mientras que en Valencia, Islas Baleares o Canarias si se habían llegado a acuerdos poco después del 26-M, se explica en el avance que entonces cursaban las negociaciones a nivel estatal entre Podemos y PSOE. Ahora, a cuatro días de que comience el debate de investidura de Pedro Sánchez, las negociaciones se encallan, las direcciones regionales moradas optan por mantener la misma posición que Pablo Iglesias de formar parte del Gobierno.

Navarra

Hasta ahora Podemos no había desvelado sus cartas en la comunidad foral e incluso había facilitado la formación de la mesa del parlamento foral. El bloqueo llegó ayer cuando el Consejo de Coordinación de Podemos Navarra acordó por “unanimidad” que resulta “imprescindible” la presencia de consejeros de la formación en el próximo gobierno que lidere la socialista Maria Chivite. Sin embargo, el PSN apuesta por un Ejecutivo monocolor, repitiendo la secuencia que defiende Ferraz. Para la investidura buscan un acuerdo a cuatro con Geroa Bai, Podemos e IZquierda Ezquerra, pero ahora, la decisión de los morados de entrar en el gobierno foral complica la ecuación para la cual necesitan inevitablemente la abstención de Bildu, un apoyo que aunque no gusta a nivel estatal, comienzan a asumir. Por su parte, desde Bildu, su portavoz Adolfo Araiz ha afirmado hoy que su partido aún no ha tomado la decisión de votar abstención o no en la futura investidura y asegura que en ningún caso contemplan votar sí.

Aragón

El presidente de las Cortes de Aragón ha fijado el debate de investidura para el 30 de julio y las votaciones serán el 31 y el 2 agosto. El socialista Javier Lambán todavía no tiene garantizado el apoyo de Cha, IU y Podemos. Necesita los tres escaños de la Chunta Aragoneista, el apoyo del único diputado de Izquierda Unida, y los tres votos del PAR, pero también, al menos, uno de los cinco escaños de Podemos para ser investido y sumar más de los 31 escaños que se aglutinan en el bloque de la derecha; PP-16, Cs-12, y Vox-3). Si Podemos termina bloqueando el pacto, en dos meses se disolverán las cámaras y se volverán a convocar elecciones.

Logroño

La mesa de negociaciones se rompió ayer por la noche, y a consecuencia todos los mimbres para llegar a un acuerdo se consideran lejanos, pues en estos momentos está teniendo lugar la segunda votación para que la socialista Concepción Andreu sea elegida. Según informaba ayer Podemos, “las negociaciones se han roto, el PSOE se ha levantado de la mesa y Podemos sigue sentado esperando a que recapaciten”. “Porque el voto será NO”, indica la formación morada, que reclama tres de las ocho consejerías para desbloquear el acuerdo.