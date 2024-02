El presidente del CGPJ avisa de que se está "despidiendo" y pide a los políticos que les "dejen en paz"

El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha aprovechado su intervención este miércoles en la entrega de despachos a los nuevos juecespara advertir de que se está "despidiendo" del cargo y que, por tanto, esta será "su única y última intervención" en un acto de este tipo.

Guilarte ha insistido una vez más en la imprescindibilidad de lograr la renovación del Consejosin que entren en juego "otros intereses políticos", algo que viene reclamando en muchas de sus intervenciones desde que asumió el pasado julio la dirección del órgano del Poder Judicial.

Respecto a cuándo abandonará la presidencia de la institución, todo apunta a que lo hará en los próximos doce meses ya que la entrega de despachos se realiza con carácter anual.

Además, él mismo reveló durante el pasado enero, coincidiendo con el Día Europeo de la Mediación, que si la "última puerta de esperanza", fracasa, es decir, si la intercesión del comisario de Justicia europeo, Didier Reynders, en el diálogo entre PSOE y PP para un pacto de renovación, no llega a buen puerto, regresará a sus labores de docente universitario.

"Que vengan a buscarme a la Universidad de Valladolid", llegó a decir, según recoge Europa Press. Si finalmente cumpliera con su promesa de dimisión supeditada al fracaso del intento de acuerdo del bipartidismo en Europa para la formación de un CGPJ en plenas funciones, sería el vocal conservador Wenceslao Olea la persona en la que recayese la jefatura del Consejo.

Pero el aún presidente no ha ahorrado en reproches para "la política" por no haber conseguido en más de cinco años -lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018- "convenir la renovación" del CGPJ y contribuir con ello a su "degradación vicaria". Porque, recordó, "son ellos (los políticos) y no nosotros (los profesionales de la Justicia) quienes alientan la situación".

"La independencia del Poder Judicial exige que la política atienda a la renovación del Consejo General del Poder Judicial", ha defendido también este reconocido profesor universitario de Derecho, para después insta "a quien corresponde" a que no influya en ello nuevamente los "intereses políticos"

Guilarte, sobre el acoso a los jueces: "¡Déjennos en paz!"

Vicente Guilarte se ha pronunciado también sobre los ataques que han dirigido a jueces algunos ministros del Gobierno y dirigentes de Sumar, y señalamientos de Podemos y formaciones independentistas, con un claro "¡déjennos en paz!", a modo de reclamación de que dejen de aparecer los miembros de la judicatura en el día a día de los choques parlamentarios.

En esta misma línea, ha reivindicado que el "pilar" de la independencia judicial que aplican en sus funciones los jueces pasa porque nunca sus decisiones judiciales puedan "verse revisadas por instancias ajenas a las jurisdiccionales", es decir, por poderes como el Ejecutivo o el Legislativo.

Una declaración que constituye un clara crítica al punto del pacto para la investidura de Sánchez de Junts y PSOE que recogía la posibilidad de crear comisiones parlamentarias de investigación dirigidas a determinar si se produjo o no 'lawfare' en una sentencia.

Ha terminado el aún presidente del Poder Judicial subrayando que la independencia mutúa de los poderes del Estado es cosa de dos direcciones: "Ni yo influyo en la actividad política, nunca tengáis la tentación de hacerlo, ni quiero que influyan en la mía".