Los presos de ETA reclaman su "amnistía": "Ya es hora de salir de la cárcel y volver a casa"

No citan la palabra amnistía, probablemente para no ponérselo más difícil a su “socio” Pedro Sánchez. Pero los presos de ETA lo tienen claro: da igual las condenas que tengan pendientes, ha llegado la hora de salir a la calle y volver a sus casas. No se puede descartar que si, finalmente se aprueba una nueva ley de amnistía, se busque algún resquicio para aplicarla también a los terroristas. PSOE y EhBildu, que se han hecho la foto oficial al más alto nivel, pueden esconder acuerdos hasta el momento desconocidos.

Según se puede leer en la página web de Etxerat, la asociación de los familiares de los presos etarras, “desde hace ya tiempo resulta inexplicable el cruel castigo añadido que se les aplica (a los reclusos terroristas), impidiéndoles salir de prisión, 12 años después del cese de la actividad de ETA y tras más de cinco años desde su desaparición. Las presas y presos vascos han cumplido ya más de 20 años de media en prisión y algunos de ellos han superado los 30 años de reclusión”.

Arremeten contra la actitud de la Audiencia Nacional española y la fiscalía, que “muestra de manera muy clara el atrincheramiento que mantienen en un contexto de venganza y odio”.

“Es tiempo, no nos cansamos de proclamarlo, de abrir las puertas al futuro y a la convivencia. La mayoría

política, social y sindical viene manifestando de forma clara que el capítulo referido a presas y presos,

refugiados y deportados requiere una solución. Sin embargo, sectores de la política, la justicia y de los

medios de comunicación continúan queriendo convencer de que "aquí no ha cambiado nada". Nada tienen que ver esas posturas con una política penitenciaria humanista, ni con las recomendaciones oficiales de reducción del tiempo de prisión y la resocialización en el ámbito comunitario”.

“Debemos seguir explicando de forma clara cuáles son nuestros objetivos. Etxera! Sí, a casa. Es la propia

sociedad vasca, ciudadanía, partidos, agentes sociales y sindicatos quienes deben tener la llave que cierre la excepcionalidad y la arbitrariedad”, concluyen.

De las víctimas causadas por ETA, ni una palabra.