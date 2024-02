El PSOE apoya la ley de Sumar para ampliar la justicia universal y pone a Israel en el punto de mira

Sumar ha impulsado una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para ampliar la aplicación de la justicia universal en España y, de esta manera, poder perseguir supuestos crímenes cometidos por Israel contra Gaza. La proposición de ley ha superado el primer filtro parlamentario (toma en consideración) gracias a los apoyos de los socios del Gobierno. En total, la ley, que modifica el artículo 23 de la LOPJ, ha logrado el respaldo de 178 diputados, mientras que 168 parlamentarios han votado en contra.

Enrique Santiago se ha encargado de defender la norma, que busca revertir los recortes de la justicia universal en España con las reformas de 2009 (PSOE) y de 2014 (PP). En concreto, la de 2009 introdujo en la jurisdicción universal "la necesidad de acreditar determinados puntos de conexión con España o un vínculo de conexión relevante con España", mientras que la de 2014 establecía que solo se pueden perseguir los delitos cometidos fuera de territorio español siempre y cuando los responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.

El PSOE ha votado a favor y la diputada encargada de defender su posición ha sido Hana Jalloul, quien ha defendido la ley de 2009 porque, a su juicio, fue "beneficiosa, justa y necesaria". En este sentido, ha señalado que la reforma legal se produjo para recoger la "jurisprudencia del Tribunal Supremo", que "mandató con sus sentencias al Gobierno y al Parlamento" redactar un nuevo texto. En cambio, ha cargado contra el PP por la reforma de 2014, que supuso que España perdiera estar "a la cabeza de la defensa de los derechos contra crímenes deleznables". "Esta reforma supuso restringir la posibilidad del ejercicio del principio de jurisdicción universal, especialmente en los delitos y las violaciones más graves de los derechos humanos. Estamos hablando de genocidio, torturas, delitos de terrorismo, delitos que trasciendan las fronteras físicas", ha señalado Jalloul, quien ha recriminado el "daño reputacional que tuvo España".

En cambio, la diputada del PP María Jesús Moro ha recordado que la reforma de 2014 del PP obtuvo el aval del Tribunal Constitucional, que se pronunció en 2018 tras el recurso presentado por el PSOE. Además, Moro ha recriminado la "hipocresía" del actual Gobierno con esta materia porque ha quedado en un segundo plano durante años y ha cuestionado que se pretenda que los jueces españoles intervengan en delitos cometidos "fuera del territorio español" cuando no tienen recursos para afrontar las causas del narcotráfico o los independentistas "no creen en su autoridad". "No hay correctos instrumentos legales ni jueces suficientes para afrontar los cada vez mas frecuentes y complejos sumarios del narcotráfico. No hay recursos para nuestros guardias civiles, que se dejan la vida por la seguridad de los españoles. Pero quieren la más amplia extraterritorialidad para que intervengan nuestros tribunales", ha señalado Moro, quien también ha reprochado la doble vara de medir de PSOE y Sumar con la justicia universal. "¿De verdad quieren para todos? Estamos promoviendo desde el PP para que el Congreso exija una investigación para esclarecer las causas de la muerte de Navalni, esperamos contar con el apoyo de todos ustedes. ¿Qué crímenes de lesa humanidad quieren que persigamos? No todos, porque han votado en contra de esclarecer los crímenes de ETA", ha señalado Moro.

"¿Qué medidas vamos a poner para garantizar que la justicia, no ya la universal, sino la de aquí, en Cataluña, sea justicia?", se ha preguntado Pilar Vallugera (ERC), mientras el portavoz de Junts, Josep María Cervera, ha vuelto a cargar contra los jueces y la "represión" del independentismo, sin entrar en el contenido de la ley de Sumar, ya que ha dicho que presentarán enmiendas al articulado. El PNV ha apoyado tramitar la iniciativa y EH Bildu también lo ha respaldado, aunque su portavoz, Jon Iñarritu, no ha ocultado su temor por que, como ocurrió en el pasado, se quede en un armario ante las dudas que puedan plantear algunos ministerios.

El diputado de Vox José María Sánchez García ha mostrado su oposición a la propuesta de Sumar calificándola de "repugnante" y afeando a Enrique Santiago la "desvergüenza" de que la proponga siendo el líder del Partido Comunista.