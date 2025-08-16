Las razones de Feijóo para solicitar la presencia del Ejército en los incendios

La ola de incendios que ha calcinado España y ha calentado el panorama político en la época estival es incesante ante el despliegue tanto de los operativos de emergencia como de los miembros de la UME.

En este sentido, tras ocho días de graves impactos en la naturaleza y en la fauna nacional, el presidente del Gobierno reducirá sus vacaciones y se trasladará a las zonas más castigadas por las llamas en los territorios de León y Orense. La estancia del presidente no se extenderá más allá de la tarde del domingo, debido a que el lunes retomará su actividad institucional desde el Palacio de la Mareta para explicar a Fernando Clavijo el ritmo pausado de los traslados de los menores no acompañados a la Península.

Antes de la decisión del representante socialista, Alberto Núñez Feijóo ha acudido a las zonas más castigadas por los fuegos. El representante popular reclamó al Gobierno la presencia del Ejército para apoyar a las mermadas unidades del cuerpo de bomberos y de la UME.

Las razones de Feijóo para reclamar la llegada del Ejército: rapidez, capacidad logística y prevención de pirómanos

Con el objetivo de validar sus palabras, el presidente del Partido Popular, ha compartido un mensaje en sus redes sociales con los argumentos pertinentes. Bajo un primer mensaje con el lema "¿Por qué pedimos que se despliegue el Ejército además de la UME?", Feijóo ha comenzado un hilo en X.

Enfocado en el material logístico y la experiencia del organismo militar ha señalado la "importancia para los operativos y la población civil" que supondría la llegada del Ejército para "vigilar y terminar con los pirómanos" que se encuentran en el punto de mira de las investigaciones.

"Los batallones de ingenieros cuentan con bulldozer D7 y D5 y motoniveladoras que pueden hacer cortafuegos para proteger pueblos o crear zonas desde las que los se pueda atacar el fuego directamente... Las Fuerzas Armadas tienen Helicópteros de transporte de personal civil que pueden movilizar rápido de una CCAA a otra", ha sentenciado.

La respuesta del PSOE en la figura de Óscar Puente

Sin las palabras del presidente, que comparecerá mañana ante los medios de comunicación, la única respuesta del Gobierno ha llegado en una entrevista de Fernando Grande-Marlaska y de Óscar Puente, que ha afeado las motivaciones del representante popular.

Puente, quien no ha frenado su actividad en las redes sociales, ha recogido diversas imágenes de una legión del Ejército de Tierra y ha expresado que Feijóo no le ha dado importancia al movimiento del PSOE. Por su parte, el representante de la Cartera de Interior ha señalado que no va a declarar el estado de emergencia nacional.