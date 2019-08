Sánchez reintentará el «Gobierno Frankenstein»

Con apenas unos segundos de diferencia, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, fue capaz ayer de insistir en que el país requiere un Gobierno con urgencia y de avanzar que no retomará hasta septiembre la ronda de contactos con los partidos a los que necesita para ser investido. Sin prisa. A pesar de que el 23 de ese mismo mes termina el plazo para evitar nuevas elecciones. A pesar también de que, a día de hoy, cuenta únicamente con 124 votos a favor en el Congreso, los mismos que el día de su investidura fallida. Y a pesar de que Moncloa ya ha avanzado que el objetivo es arrancar la negociación «desde cero», despreciando los avances que los equipos de PSOE y Unidas Podemos lograron consolidar en el mes de julio. Sin prisa a pesar del fantasma de unas nuevas elecciones el 10 de noviembre.

Esta nueva ronda de reuniones da, según las explicaciones de Sánchez, estará marcada por dos elementos. En primero lugar, el PSOE se citará con aquellos grupos que sean «susceptibles de apoyar» la investidura de su candidato y la conformación de un gobierno progresista, lo que, en principio, deja fuera al Partido Popular y a Ciudadanos. En segundo término, el presidente aseguró que también citará a los partidos independentistas, a los que ayer calificó como «nacionalistas catalanes». Si quiere ser investido, Sánchez debe contar al menos con la abstención de ERC. Consciente de ello, interpelará estos grupos a que faciliten el desbloqueo. Ese llamamiento, sin embargo, contrasta con el posicionamiento que ha mantenido hasta la fecha. No en vano, tras su despacho con el Rey en Palma esta misma semana, Sánchez insistió una vez más en su voluntad de llegar a un acuerdo de investidura que no necesitase del apoyo de las formaciones secesionistas con el objetivo de no hacer descansar ni en ERC ni en JxCAT la gobernabilidad del país. Estas nuevas reuniones no tendrán lugar, por tanto, en los próximos días ya que la dirección del PSOE dedicará este tiempo a «compendiar y sistematizar» las aportaciones de los colectivos con los que el presidente se ha reunido desde el 1 de agosto para presentar una propuesta «progresista» a los distintos partidos. La ronda incluirá, según sus propias palabras, a Unidas Podemos, el PNV, ERC y JxCat, además de a los regionalistas cántabros.

No trasladará a estos grupos un programa «cerrado», sino «abierto» y «susceptible de poderse negociar». No aclaró si dentro de estos contactos volverá a abrir con Unidas Podemos el debate sobre la posibilidad de conformar junto a ellos una coalición. Pero dio pistas. Dejó entrever que no contempla incorporar a dirigentes morados al futuro Ejecutivo y que su única apuesta pasa por un gabinete monocolor, con ministros del PSOE e independientes. El tiempo de la coalición acabó, según han defendido los socialistas desde finales de julio, y ahora toca negociar, subrayó Sánchez, «en base a los contenidos, a las políticas y a las propuestas, a lo que necesita la ciudadanía, que no es tanto hablar del continente sino del contenido, de las políticas que queremos poner en marcha los próximos cuatro años».