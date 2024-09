Sumar presiona al PSOE para negociar los Presupuestos y superar la "parálisis" del Gobierno

Comienza el mes de septiembre y, como es habitual, los partidos marcan su hoja de ruta para el nuevo curso político. Mientras que el PSOE centra sus esfuerzos en abordar la crisis migratoria y el 'cupo catalán', el presidente del Gobierno y líder socialista, Pedro Sánchez, ha decidido apostar por abrir el calendario político con la convocatoria anticipada del 41º Congreso Federal del PSOE con el que pretende renovar la dirección del partido.

Mientras, la plataforma Sumar ha arrancado el curso político reclamando a su socio socialista negociar ya los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 para sacar adelante unas cuentas "que pongan fin a esta parálisis legislativa" que ha sufrido el Gobierno debido a "las distintas citas electorales y al inmobilismo de ciertos actores".

Del mismo modo, la secretaria de Organización de Sumar, Lara Hernández, advirtió que "ninguno de los partidos políticos de la investidura gana nada bloqueando las cuentas en vez de negociar para sacarlas adelante", haciendo una clara alusión a Junts per Catalunya, que ya se ha desligado del Gobierno argumentando que "no somos sus socios" y que su apoyo a los PGE dependerán de "si benefician o no a Cataluña".

En este sentido, Hernández fue clara y contundente durante la rueda de prensa en la sede del partido: "Desde Sumar trabajamos con la idea de que estos PGE salgan adelante, es decir, no vamos a tirar la toalla en trabajar por y para la aprobación de estas cuentas públicas".

La vivienda y la redistribución de la riqueza, dos de las prioridades de Sumar

Durante la rueda de prensa quedó claro que la vivienda sigue siendo una de las prioridades de Sumar, por lo que le pedían al PSOE un "esfuerzo" para responder a las demandas de la ciudadanía en esta materia. "La ciudadanía nos pide que pongamos sobre la mesa el problema de la vivienda, una de sus principales preocupaciones", afirmó Hernández. "Da igual lo mucho que subamos el salario mínimo interprofesional o cuánto empleo de calidad se cree. Mientras todo se lo sigan comiendo las hipotecas y los alquileres, no habrá servido de nada".

De esta manera, y aunque evitaron hablar directamente de qué líneas rojas debían existir o no en esta materia, la formación de Yolanda Díaz dejó claro que una de sus prioridades y puntos fundamentales en la futura negociación será esta materia: la vivienda. Mientras, propusieron "bajar la rentabilidad del alquiler turístico para convertirlo en regular" o edificar medio millón de pisos con "alquiler mensual de 400 euros" con la condición de que no se puedan adquirir si no se reside allí de manera habitual.

“El Gobierno tiene que aprobar unos nuevos presupuestos, y por eso pedimos al PSOE que centre sus esfuerzos en ella”, reclamó la secretaria de Organización de Sumar, en la rueda de prensa, en la que insistió que quieren que Sumar sea "el alma progresista que trabaje por unos PGE" que estén enfocados en abordar las que, detalló, son las prioridades de su legislatura: "la redistribución de la riqueza, la justicia social, la reducción de la jornada laboral, unos permisos retribuidos y una prestación universal por crianza", aspectos que, señalaron, "deben reflejarse obligatoriamente en los PGE".

Críticas al discurso "aniinmigración" de Sánchez

Ante las declaraciones de Sánchez sobre migración, Sumar propone reactivar la iniciativa legislativa popular para regularizar a más de medio millón de personas migrantes en España. Así, la formación considera que esta medida es la única solución para abordar la crisis migratoria de manera humana y efectiva, pidiendo al PSOE que se sume a ella.

“No es solo que el PP, cada vez mas radicalizado, haya copiado el discurso anitinmigracion y racista de Vox, que culpabiliza a los inmigrantes de la delincuencia sin datos, sino que además el PSOE decide recorrer ese camino”, sentenció la secretaria de Comunicación, Elizabeth Duval. “El PSOE debe rectificar, copiar las recetas de la derecha solo beneficia a la extrema derecha”, concluyó.