Cómo conseguir la pegatina medioambiental de la DGT en coches antiguos

Hoy en día en España los coches se clasifican mediante distintivos medioambientales que los dividen en función de la contaminación que generan en el entorno. Este sistema de clasificación se inició en 2026 y es realmente importante en las grandes urbes.

Esto se debe a que mediante la Ley de Cambio Climático y Transición Energética se obliga a todas aquellas ciudades y municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares a adoptar planes de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que incluyan, entre otros aspectos, Zonas de Bajas Emisiones.

Estas Zonas de Bajas Emisiones son áreas urbanas en las que se establecen restricciones de acceso a determinados vehículos conforme a su clasificación medioambiental. Por ejemplo, los vehículos más contaminantes a los que no les pertenece pegatina tienen prohibida la entrada por estas zonas.

Así puedes conseguir la etiqueta medioambiental de la DGT en coches antiguos

Ahora bien, para poder entrar a estas zonas debes contar con un vehículo al que le corresponda etiqueta medioambiental. Hoy en día existen cuatro tipos de etiquetas: 0 emisiones, ECO, C y B.

Cómo mencionábamos antes los coches a los que no les corresponde pegatina son aquellos turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculados con anterioridad al 1 de enero de 2001 y aquellos diésel anteriores a 2006. De ahí en adelante se les van asignando una etiqueta en función del año de matriculación y la contaminación del motor.

Sin embargo, existen algunas formas de que los vehículos a los que no les corresponde pegatina, obtengan una. En específico son dos formas distintas de conseguir esta pegatina medioambiental en coches antiguos:

1. Registrarlo como vehículo histórico: La primera vía es mediante el registro como vehículo histórico. Según la propia Dirección General de Tráfico, si tienes un vehículo con más de 30 años de antigüedad, o con un interés o singularidad especial puedes solicitar la condición de vehículo histórico para ayudar a proteger su carácter representativo y simbólico de una determinada época de producción automovilística.

El modo de registro es sencillo aunque depende de la situación en la que se encuentre el vehículo. Si ya está matriculado en España, no se encuentra dado de baja de manera permanente y tiene la Inspección Técnica de Vehículos en vigor, debes solicitar el cambio de servicio a vehículo histórico (Grupo A).

Si nunca han estado matriculados en España, debes realizar la matriculación como histórico de vehículos no matriculados previamente y otras excepciones (Grupo B). Si hubiese sido rescatado de un desguace, estuviera de baja definitiva o no constara datos previos del vehículo hay que rehabilitar el vehículo y matricular el vehículo como histórico de vehículos no matriculados previamente (Grupo B).

2. Consultar con tu concesionario: Además, existe otra vía que pocos conocen. Si has confirmado que tu vehículo carece de pegatina, lo siguiente es visitar el concesionario de la marca más cercano para confirmar si el modelo cumple la normativa correspondiente. Esto se da debido a que hay ciertos modelos de vehículos que aunque son anteriores a las fechas a las que corresponde pegatina, no contaminan lo suficiente como para que se les restrinja el acceso.

Por este motivo, si acudes al concesionarios se hará una comprobación de esto mismo. Lo que se hará es que el fabricante pedirá la ficha técnica del vehículo de donde cogerán el número de bastidor. Este sirve para comprobar el código de homologación del motor.

Una vez la marca confirme que el vehículo cumple con los requisitos para poder solicitar la pegatina, habrá que pedir un certificado de emisiones al fabricante. Con este documento debes acudir a la oficina de tráfico de la DGT para que actualicen los datos de tu vehículo. Tras esto solo queda solicitar la pegatina física en una oficina de correos y ya podrás circular libremente.

Cómo saber si mi coche puede tener la pegatina medioambiental

Para consultar si un vehículo cumple los requisitos que dan derecho a obtener algún tipo de distintivo ambiental, introduzca la matrícula de su vehículo en el buscador de la Dirección General de Tráfico. Dicho buscador te dará la etiqueta que corresponde al vehículo por sus características o una explicación de porqué no tiene derecho. Las etiquetas existentes son las siguientes:

Etiqueta B (amarilla): Corresponde a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero del año 2000 y diésel desde enero de 2006, que cumplen con las normativas Euro 3 en gasolina y Euro 4 y 5 en diésel.

Etiqueta C (verde): Se asigna a coches de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel desde 2015, que cumplen las normativas Euro 4, 5 o 6 (gasolina) y Euro 6 (diésel).

Etiqueta Eco (verde y azul) : La reciben los vehículos híbridos (Mild Hybrid o Full Hybrid) y los que usan gas como combustible (GLP o GNC). Por ejemplo, el Seat León e-TSi de gasolina híbrido ligero cuenta con esta etiqueta.