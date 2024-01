Yolanda Díaz mantiene la incógnita sobre quién sucederá a Marta Lois al frente del Congreso

Las elecciones gallegas y la falta de un candidato alternativo obligarán a Sumar a enfrentarse en menos de un mes a una nueva reorganización de su coalición en el Congreso de los Diputados, la cual, a su vez, se volverá un nuevo encaje de bolillos para la líder del partido, Yolanda Díaz, que debe moverse entre equilibrios para mantener cohesionado a un grupo parlamentario plural y con distintas sensibilidades.

La actual portavoz en la Cámara Baja por Sumar, Marta Lois, dejará su acta en el Congreso –tan solo seis meses después de ostentar el puesto– para tratar de conseguir un cambio de color en el Parlamento gallego. Su designación llegó hace una semana por boca de Díaz y después de que hubiese ofrecido la cabeza de cartel a otras figuras de izquierda en Galicia.

La propia vicepresidenta confirmó ayer en una entrevista en RNE que esta dejará su escaño por La Coruña antes de que dé comienzo la campaña electoral y la misma implicada, Marta Lois, aseguró que lo hará «cuando sea necesario».

La vicepresidenta Yolanda Díaz se enfrenta a un cambio de calado a nivel parlamentario y más al ser líder de un partido que aglutina a siete formaciones distintas con representación, aparte del propio Sumar. IU, Más Madrid y Más País, Compromís, Catalunya en Comú, Chunta Aragonesista y AraMés (Baleares). Fuentes de esta coalición reconocen que el cambio que deberá producirse ha desatado los «recelos» –ante alguno de los nombres del sustituto que suenan con más fuerza– o incluso los «nervios» en el grupo parlamentario. Según ha podido saber este diario, nadie ha comunicado todavía «formalmente» al grupo que Lois deja el escaño. La semana que viene el equipo prevé tener su primera reunión del año. Algunos partidos ansían esta portavocía y, sobre todo, los que no cuentan con un altavoz parlamentario. En la actualidad, las tres portavocías adjuntas en el grupo están ocupadas por Catalunya en Comú, Compromís y Chunta. Más Madrid e IU se quedaron fuera del reparto, pero tienen un asiento en Moncloa (Mónica García, la cartera de Sanidad, por Más Madrid y Sira Rego, el ministerio de Juventud, por IU).

Así, la vicepresidenta debe ahora diseñar una nueva estrategia y encontrar un nombre que concite el consenso de todo el grupo parlamentario. Lo más normal, auguran en el grupo, es que Díaz opte por una persona de su total confianza para este puesto, debido a que entre las funciones del portavoz está la de ofrecer en el Congreso todas las semanas la opinión del grupo parlamentario en su conjunto en las ruedas de prensa de actualidad, ordenar los debates parlamentarios, el sentido del voto en el Pleno, u ofrecer decisiones de consenso en las reuniones del grupo parlamentario sobre la estrategia a seguir en el Congreso.

Fuentes de la coalición reconocen que el nombre de Íñigo Errejón, diputado por Más País en Sumar, está entre las quinielas. De hecho, explican que sorprendió que no fuera nombrado como portavoz de Sumar en el Congreso y creen que «ahora», después de que quedase «descartado» como ministro, puede Díaz darle el puesto a modo de «recompensa», según explican en el Congreso. Sería, además, un buen contrapunto a la oposición que se espera por parte de Podemos en el Grupo Mixto. Este nombre, sin embargo, no cuenta con el aval de la algunos de los partidos de la confluencia, según ha podido saber LA RAZÓN. Errejón tiene el apoyo incondicional de Díaz y es, además, uno de los promotores de Sumar que se encuentra en la actualidad diseñando el documento político sobre el que versarán los cimientos del partido político. De momento, lo único que no tiene es un cargo fijo dentro del grupo, aunque sí asiento en la dirección de Sumar en el Congreso y ejerce como portavoz político.

Fuentes oficiales de Sumar optan por el hermetismo. Díaz apuesta por mantener el silencio sobre el nombre del futuro o futura portavoz y en su entorno se limitan a asegurar que no va a ser una decisión «inmediata». Así, lo más probable, es que Yolanda Díaz opte por mantener a Lois en su cargo hasta los días previos de la campaña gallega, que comienza el 3 de febrero. Lois quiere un periodo de transición entre su portavocía y la siguiente.

El hecho de que la candidata de Sumar Galicia haya decidido dejar su escaño supone un riesgo. No hay ninguna obligación para que un candidato abandone su acta hasta el momento que obtenga representación autonómica. Ese mismo ejemplo siguió Edmundo Bal (Ciudadanos) y al no obtener escaño, continuó en el Congreso. Ahora, si Lois no consigue su acta, no podrá volver a Madrid como diputada.