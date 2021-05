El MSI 2021 bate todos los récords de la LVP

League of Legends se ha establecido como uno de los reyes de los esports. Sus competiciones internacionales reúnen a los mejores equipos del mundo en torneos de máximo nivel que cuentan con millones de aficionados.

Este MSI 2021 ha sido un evento de gran importancia, ya que se ha establecido como el primero en disputarse de forma presencial desde hace muchos meses, cuando tuvo lugar el mundial del año pasado.

Cabe destacar que MAD Lions ha sido el representante español de un MSI tras proclamarse campeón del primer Split de la LEC, la máxima competición europea del título de Riot Games.

Durante varias semanas, los once mejores equipos de cada región se han enfrentado en diferentes fases hasta llegar a la gran final que coronó Royale Never Give Up en una serie al mejor de cinco mapas que no se resolvió hasta el último momento.

El evento, que se disputó en Islandia ha cerrado sus puertas con una edición que ha batido todos los récords de audiencia en la retransmisión en castellano de la LVP. Esta retransmisión se llevó a cabo junto a Ibai Llanos, antiguo comentarista de la competición que ha querido participar en un evento de talla mundial como este.

Esta edición ha logrado reunir a más de 4,1 millones de espectadores durante todo el torneo, lo que supone un aumento del 116% respecto a su edición anterior. El partido más destacado dentro de la retransmisión de la LVP fue la semifinal entre MAD Lions y DWG KIA. Este encuentro de la fase final de la competición reunió a un total de 69.381 espectadores convirtiéndose además en uno de los encuentros más emocionantes del torneo.

Los leones llegaron a los Playoffs del MSI para demostrar su potencial tras proclamarse campeones de la LEC y no pudieron dejar el listón más alto. Tras una fase de grupos muy reñida, el conjunto europeo caía ante el campeón del mundo en un quinto mapa que se pudo decantar a favor de cualquier club.

De la fase de playoffs del MSI, el Knockout Stage, destaca el apoyo de los espectadores al representante europeo, MAD Lions, en una semifinal que superó los 211.000 espectadores. El club español peleó hasta el final contra uno de los grandes favoritos del MSI, el campeón coreano DAMWON KIA. Los leones llegaron a adelantarse en la serie, con una gran actuación por parte del joven castellonense Javier “Elyoya” Prades.

En el otro lado del cuadro, el campeón chino RNG vapuleó al representante del Pacífico PSG Talon, con sede en Hong Kong. La escuadra china dominó a sus oponentes y logró clasificarse para la final por tres mapas a uno.

La gran final del MSI, por tanto, reunió a los dos grandes favoritos: el campeón chino contra el campeón coreano. El partido por el título no decepcionó, con duelos realmente ajustados que colocaron en última instancia como vencedor a RNG. El representante chino se llevó el título por 3-2 y volvió́ a colocar a la región asiática como referente mundial, a la espera de los Worlds que se celebrarán durante el mes de octubre en el propio país chino.

La retransmisión en español contó con el equipo habitual de comentaristas de LVP (Víctor «Wolk» Fernández, Ainhoa «Noa» Campos, David «Champi» Pérez, David «Skain» Carbó, Sergio «Teshrak» Cerdán y Jaime «Mellado» Mellado), mientras que en algunos partidos también se sumó al elenco Ibai.

El apoyo a la retransmisión en español no solo se produjo a través de Twitch: las redes sociales de LVP fueron el claro reflejo del seguimiento de la competición y del fervor por MAD Lions. De este modo, las cuentas de LVP generaron más de 21,2 millones de impresiones vinculadas al MSI, un récord absoluto para cualquier competición disputada en LVP.