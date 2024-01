Los líderes autonómicos del PP arropan a Rueda y sitúan a Galicia como un "referente"

Los presidentes del PP de Andalucía, Murcia, Valencia, Aragón, Extremadura, Islas Baleares, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Asturias y Castilla-La Mancha, han arropado este domingo al presidente del PP de Galicia, Alfonso Rueda, en un acto en A Coruña y han situado a esta comunidad como "referente" en España.

En una reunión bajo el lema "Construir España desde las comunidades autónomas", con alrededor mil personas en el auditorio Palexco de A Coruña, los líderes autonómicos del PP han señalado que "Galicia y España se juegan mucho en estas elecciones" convocadas para el 18 de febrero y han calificado las políticas actuales del Gobierno gallego como "un modelo a seguir".

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado a Rueda de "presidente serio con las ideas claras" y ha preconizado "una visión autonómica integrada en el proyecto nacional que se llama España".

Para el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha insistido en "no confiarse" en una victoria sino en "movilizarse y trabajar", y ha señalado que Galicia cuenta con "tres pilares" claves del "éxito": “Un partido unido y fuerte, un gobierno estable y un buen un candidato".

Más confiada ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se ha comprometido a seguir "mimando" a Galicia y ha espetado: "Vamos a arrasar”.

Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, Galicia es la "columna vertebral" de España y ha destacado la contribución en esta comunidad de políticos conservadores como Manuel Fraga, Mariano Rajoy, Alberto Núñez Feijóo o Alfonso Rueda.

Algunos presidentes han asegurado haber "copiado" políticas del Gobierno gallego como "ejemplo", incluido en las islas Baleares, cuya presidenta, Marga Prohens, con iniciativas como la "gratuidad de las escuelas infantiles" o la "bajada de impuestos".

Extremadura mira "mucho hacia Galicia", ha afirmado su presidenta, María Guardiola, alegando que es "un ejemplo para todos" que logra, en su opinión, hacer frente al "reto demográfico"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha declarado "fan de Rueda", ha señalado que "en Galicia se hacen las cosas muy bien" y ha concluido que en esta comunidad "la economía funciona".

El presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, ha dicho seguir el ejemplo gallego en "política sanitaria, impuestos cero a la agricultora o la ley de defensa de las costas", además de en la "simplificación administrativa".

Por su parte, el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, ha asegurado que defendería a Rueda "una y mil veces" y ha aplaudido las iniciativas del Gobierno gallego sobre el reto demográfico.

“Galicia ha sido de las comunidades que más ha crecido en los últimos 20 años”, ha sentenciado el presidente del PP del País Vasco, Javier de Andrés, quien ha concluido que una "sociedad abierta" ha permitido que Galicia "esté creciendo, mejorando y con un saldo migratorio favorable".

Para el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, Rueda es "un gran político y una buena persona" que "cumple con su palabra" y que, además, hace una "buena gestión de Galicia".

"Construyendo puentes"

En este marco, el presidente del PPdeG y de la Xunta, Alfonso Rueda, ha abogado por "seguir mejorando y progresando, pero estando orgullosos de ser como somos". "No queremos que nadie nos cambie ni nos hace falta buscar fuera ningún otro modelo. Nuestro modelo es ser gallegos y, estando orgullosos de ser gallegos, sentirnos también muy españoles", ha incidido.

Rueda, en el acto de hoy. Cedida

Rueda se ha referido así a Galicia como parte de la solución que necesita España y de su intención de serlo huyendo del conflicto. Una actitud en la que, ha afirmado, el PPdeG “no está, nunca estuvo y nunca estará” y que contrapuso a la de aquellos que “buscan problemas donde hay soluciones sólo para que nunca haya una solución, para hacer sentir inquieta a la ciudadanía y para generar un sentimiento de que la política no vale nada”.

“Que cuenten con nosotros para trabajar con argumentos y con los deberes hechos, para dar certezas y para ser la tierra de entendimiento que somos”, ha subrayado el presidente antes de comprometerse a “seguir poniendo sentidiño, tendiendo puentes e ir de la mano con el resto de España allá donde otros sólo proponen barullo, muros y fronteras artificiales”.

El presidente del PPdeG ha aprovechado la presencia del resto de líderes autonómicos del partido para poner en valor que, al margen de la defensa que cada uno de ellos haga de sus respectivos territorios, es más lo que todos tienen en común y por eso ha hecho un llamamiento a “poner entre todos el sentidiño y el sentido común que le faltan al Gobierno central”.

“Sumar y Podemos sólo quieren cargos. El nacionalismo sólo quiere que todos seamos nacionalistas y el PSOE sólo quiere lo que quiera Sánchez, que es a sí mismo. Demostrémosles que nosotros lo que queremos es un país”, ha afirmado al tiempo que ha explicado que es posible competir “sanamente” entre comunidades “sin pisarse unas a otras, sin excluir a nadie y sin desear el mal a otros”.

Rueda ha apostado en este sentido por respetar “las diferencias que enriquecen” en vez de fomentar un modelo autonómico que prima la desigualdad, fortaleciendo el “proyecto común” y haciendo así una reivindicación de la preservación de la igualdad “por encima de todo”.

“Para defender la igualdad hay que decir no la subasta de intereses que se está dando en España, no a las imposiciones del nacionalismo y no a la indecente colonización de las instituciones democráticas que estamos viendo todos los días. Para defender la igualdad hay que decir sí al respeto a nuestras comunidades, sí a la libertad frente a la imposición, y sí a la unión de los gallegos con el resto de españoles y del conjunto de los españoles entre sí”, ha resaltado.

"Galicia tiene que continuar su propio modelo"

Frente a todo ese desgobierno de" improvisaciones, chantajes, imposiciones y desigualdades" que fomenta el Gobierno socialista del Estado, Rueda se ha erigido como garante de la normalidad de la que goza Galicia y ha apostado por “aislarla de toda esa esa inestabilidad que otros quieren transmitirnos”.

“Voy a luchar contra todo ello y para que no haya ni españoles de primera y de segunda, ni gallegos de primera y de segunda”, ha añadido reprochando al multipartito de la oposición gallega que aplauda todo este “bochorno” cuando nada tiene que ver con la Galicia “real”.

Imagen del Palacio de Congresos. Cedida

Por eso ha planteado las elecciones del próximo 18 de febrero como una oportunidad para que los gallegos elijan “si quieren que Galicia siga siendo como es o si, por el contrario, entre en toda esta deriva en la que la izquierda estaría encantada de que entrásemos con tal de poder gobernar”.

Y ha puesto como ejemplo de estas “manipulaciones y falsedades” que promueven los partidos de izquierda todos los bulos que en las últimas semanas se han difundido sobre los productos del mar gallegos.

Rueda ha concluido que “Galicia tiene que continuar siguiendo su propio modelo alejado del nacionalismo independentista y de la franquicia en la que Pedro Sánchez pretende convertirnos para buscar legitimación a sus tropelías” y ha llamado a todos los suyos a trabajar “con convencimiento, sin dar nada por ganado y siendo conscientes de todo lo que está en juego” de aquí al 18 de febrero.