Rueda exige al Gobierno que no ceda a las presiones y mantenga las ayudas a Altri

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha exigido este martes al Gobierno central que "no ceda a las presiones" en torno a la financiación del proyecto de Altri en Palas de Rei (Lugo) y que valore la concesión de ayudas europeas con base en criterios técnicos y no políticos.

En un coloquio organizado por el Club Siglo XXI, Rueda ha vuelto a aclarar que la declaración de impacto ambiental positiva otorgada por la Xunta a la factoría de celulosa se debe a que el proyecto "cumple con los requisitos", tras haber sido analizado por más de 40 técnicos y respaldado por 30 informes sectoriales.

"Si las cosas se pueden hacer, no hay que ceder a demagogias", ha advertido el mandatario gallego, quien ha mostrado su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez tome decisiones motivadas por presiones políticas, en referencia a la oposición manifestada por PSdeG y BNG.

En este sentido, cabe recordar que tanto socialistas como nacionalistas gallegos cambiaron su postura con respecto a la instalación de Altri en Palas de Rei una vez pasadas las elecciones autonómicas. Antes, ambos habían votado a favor del proyecto en el Parlamento de Galicia, lo que unido al voto del PP hizo que la iniciativa fuese aprobada por unanimidad en la cámara gallega.

Sin embargo, despues de que las urnas arrojasen una nueva mayoría absoluta para los populares, en este caso bajo la tutela de Rueda, la oposición encontró en Altri un filón medio ambiental con el que tratar de hacer daño al nuevo Ejecutivo autonómico. Así, de un proyecto generador de empleo, la iniciativa tornó en supuesta “bomba ambiental” que había que desactivar, y la fibra textil comenzó a dar paso a una fábrica de celulosa.

Una industria de futuro que Galicia no puede perder

En medio de esta controversia, Rueda ha calificado a Altri como "una empresa potente" con un proyecto clave para el futuro industrial de Galicia. Según el presidente autonómico, la multinacional portuguesa "apuesta por una tecnología de futuro" que puede generar miles de puestos de trabajo en la comunidad.

En este sentido, ha alertado de que, como cualquier otro proyecto industrial, si Altri no se instala en Galicia, lo hará en otro territorio, lo que supondría una oportunidad perdida para la comunidad. No obstante, ha insistido en que la Xunta será "muy estricta" en el cumplimiento de los requisitos ambientales: "Si respeta el medio ambiente, no puedes decirle que no".

Además, Rueda ha criticado el cambio de postura del BNG, acusando a la formación de haberse posicionado en contra del proyecto por "frentismo político", cuando en un principio algunos alcaldes nacionalistas habían apostado por acoger la fábrica en sus municipios.

Galicia, estabilidad frente a la incertidumbre del Gobierno central

En su intervención en el Club Siglo XXI, el presidente gallego no sólo ha abordado el conflicto de Altri, sino que también ha puesto en valor el modelo de estabilidad institucional de Galicia, contraponiéndolo a la situación de incertidumbre política del Gobierno central.

Rueda ha lamentado que la "fragilidad" del Ejecutivo de Sánchez perjudique la llegada de inversiones a Galicia, así como la falta de avances en la reforma del sistema de financiación autonómica, que, según denunció, trata a Galicia "como una región de segunda".

Asimismo, ha defendido que la gestión de la Xunta ha convertido a Galicia en un destino atractivo para la inversión empresarial, destacando los avances en diversificación económica e innovación, especialmente en el campo de las energías renovables.

Por último, Rueda ha subrayado la necesidad de que Galicia tenga una mayor presencia en el panorama nacional e internacional, recordando su reciente agenda de reuniones con autoridades de Argentina, Uruguay, Melilla y Andalucía, con el objetivo de fortalecer el papel de Galicia en el exterior.