François Lurton, a Contracorriente en Toro

El amor a la tierra y la curiosidad enológica llevaron en 1992 a François Lurton a descubrir terruños únicos y su espíritu aventurero le trajo a España, primero a la Denominación de Origen Rueda y, posteriormente, a la de Toro. Su conocimiento del vino le llega a través de generaciones de productores de la región de Burdeos. Allí François Lurton desarrolla toda su formación que luego plasma en sus proyectos en diferentes regiones del mundo, como es el caso de Toro y Rueda en España.

Hoy, más de treinta años después, el resultado es la creación de un tinto muy singular elaborado a partir de la variedad tinta de Toro, Contracorriente 2023. Este vino es de color rojo picota claro con una capa media. En él predominan aromas de fresa, moras trituradas y arándanos. También tiene toques de pimienta negra y especias. Vibrante, con sabores ácidos a fresa. Muy inmediato, redondo y jugoso. Realmente agradable y bebible, pero con unos taninos muy bien pulidos que le dan una longitud poco común.

Se trata de un tinto con el que la potencia de la carne roja se complementa a la perfección. Asimismo, y ayudado por su agradable acidez, armoniza muy bien con asados castellanos, embutidos, setas, quesos y verduras a la parrilla.

La uva procede de una parcela situada en la zona de Peleagonzalo (Zamora), que crece desde hace 16 años en suelos formados en el terciario temprano o Paleógeno. En este caso se trata de un suelo franco arenoso, de color pardo con buena permeabilidad.

El año 2023 tuvo un carácter extremadamente cálido, con una temperatura media sobre la España peninsular de 15,2°C, valor que queda 1,3°C por encima de la media de los últimos 30 años. El año empezó de un modo normal, sin grandes diferencias térmicas respecto a lo habitual; sin embargo, la primavera fue extremadamente cálida, casi dos grados por encima de la media, sobre todo durante el mes de marzo. A pesar de ello, una ola de aire frío en la cuarta semana de marzo, retrasó la brotación a mediados de abril, evitando las heladas primaverales. Las estaciones de verano y otoño también superaron los valores de temperaturas medias de la serie histórica, sucediéndose hasta seis olas de calor hasta bien entrado el mes de octubre. En precipitación también se puede considerar un año muy seco, ya que fue de 536 mm, lo cual es un 84% del valor medio y el sexto dato más bajo desde 1961.

Una vez finalizada la cosecha y ya en la bodega, primero se realizó una maceración prefermentativa en frío, que tuvo una duración de cuatro a cinco días a 6°C, controlando los remontados para evitar excesos de extracción. Además, se procura realizar el trabajo de extracción durante el primer tercio de la fermentación, de este modo es más suave porque aún no hay mucho alcohol en el medio, lo que favorece la aparición de aromas florales.

La fermentación maloláctica al igual que la alcohólica se realiza en depósitos de hormigón. Durante la elaboración no se utiliza ningún producto enológico, no se acidifica el mosto y no se usan levaduras y sólo momentos antes del embotellado se hace una pequeña corrección de anhídrido sulfuroso, por eso no se puede considerar un vino natural.

Su precio es de 18 euros en tienda especializada.