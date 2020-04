Alejandro Sanz comparte su recuerdo más especial

View this post on Instagram

Mi amigo @itstonybennett me pide que comparta un recuerdo especial #HomeIsWhereTheHeartIs⁣ Uno no puedo, tengo demasiados…⁣ Mi visión del mundo a través de las gafas de mi madre me hacía sentir en una burbuja donde nada malo podía pasar o las tardes de cumpleaños en familia donde la felicidad íntegra era tan alcanzable como tener un vaso de coca-cola o tu bocadillo favorito. ⁣ Una felicidad asegurada ❤️⁣ ⁣ ⁣ My dear friend @itstonybennett asks me to share a special memory #HomeIsWhereTheHeart⁣Is I can't...I have too many… ⁣ My vision of the world through my mother's glasses made me feel in a bubble where nothing bad could happen...or family birthday afternoons where complete happiness was as reachable as having a glass of Coca-Cola or your favorite snack.⁣ A guaranteed happiness ❤️⁣