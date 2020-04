Adara habla sobre su operación de pecho: “Una auténtica carnicería”

Mucho se ha especulado sobre los posibles retoques estéticos que se habría hecho la ganadora de 'GH VIP 7′, y hoy por fin ha contado todas las veces que pasó por quirófano para sentirse más bella. “Es un tema que se ha hablado bastante, incluso en la televisión. Por fin lo voy a contar”, ha comenzado diciendo en un vídeo para su canal de Mtmad, ‘Madre mía’.

“Me operé el pecho. Tengo que deciros que le pedí al cirujano que me pusiera poco, porque a mí me gusta el pecho muy pequeño. Las tallas 85 B o C son muy finas a mi modo de ver", pero según cuenta Adara no quedó satisfecha con la operación, "sinceramente me las veo enormes, pero no pasa nada. He pensado muchísimas veces en quitarme, porque me veo demasiadas y no me gusta. ¿Qué si lo voy a hacer? Probablemente sí, me volveré a operar y me dejaré el pecho pequeño”. Y es que al aparecer, su paso por el quirófano fue “una auténtica carnicería”: “En el pecho izquierdo tengo muy poca sensibilidad, la cicatriz me la dejaron fatal. Me arrepentí muchísimo”.

Pero no es el único retoque que se ha hecho Adara Molinero, también cuenta que se puso botox en la frente “para parar las arruguitas, que cada vez van siendo más y hay que ponerle freno”. Y además, “me inyecté ácido para las ojeras. Es algo increíble, es como si hubieras dormido tres meses seguidos. Una auténtica pasada”, dice la ex de Gianmarco.

Lo que tiene claro Adara es lo que jamás se tocaría: “Yo nunca me pondría labios porque os puede pasar lo mismo que a Violeta que, después de tanto pincharse, la cara se empieza a deformar. Es algo que no me gustaría. Esa chica era bastante guapa antes, no sé qué necesidad tenía... se está hasta deformando”, de esta manera ha lanzado un dardo envenenado a su archienemiga en redes sociales.

“Para mí lo más importante es que no parezcas otra persona, que tu cara no pierda tu esencia, que la conserves y que no modifique tus rasgos porque todos somos diferentes y si al final acabamos siendo todos iguales sería aburrido y raro. Me gusta los retoques muy secretos. Hoy en día casi todo el mundo lleva, en mayor o menor medida", ha concluido la influencer.