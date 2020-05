Merlos y Alexia, sin distancia social; Rocío y Fidel, encerrados veinte años

¡HOLA! hoy me gusta mucho porque la portada parece casi prepandemia. Rocío Carrasco, con una fotografía que le favorece mucho y no esos horrores que le sacaban siempre a la pobre, habla en exclusiva para la revista desde su casa de Guadalix. Lo de “Fidel y yo llevamos veinte años de glorioso encierro” es para enmarcar.

Meghan y Harry (estos siempre van sin apellidos) enseñan su lujosa mansión (¿puede una mansión no ser lujosa? Como persona que nunca ha tenido una mansión lo pregunto) y a su hijo Archie, que acaba de cumplir un año y es más grande que su madre. ¿Habéis visto esa foto? Ese niño es tamaño king size. No quiero ni imaginarme ese parto.

El trío de noticias de portada irrelevantes lo protagonizan Eugenia Silva, que enseña sus trucos de belleza para salir a la calle, la duquesa de Suárez, que anuncia que espera una niña que se llamará Marian, y Malú, con un misterioso anillo que podría ser de compromiso.

Y nos acabamos la portada de ¡HOLA! con las fotos de Merlos y Alexia Rivas con unas medidas de distanciamiento social muy peculiares. Sin medida, vamos.

DIEZ MINUTOS nos trae una entrevista a Luis Miguel Rodríguez, un señor con chaleco acolchado que dice que Carmen y Ágatha no saben estar solas. Ojo, que es el rey del desguace y ha sido novio de las dos. La frase “lo que más me gusta es el desguace y las mujeres” me parece lo más. Yo de él me la reservaría como futuro epitafio.

Bisbal y Rosanna esperan a su segundo hijo. ¿Pero cuándo tuvieron al primero? ¿A mí por qué nadie me cuenta nada? ¿Quién es Rosanna? Yo con la trayectoria sentimental de Bisbal, me pierdo. Yo me quedé en la separación de Elena Tablada y a partir de ahí todo me han parecido romances con mujeres cuyo nombre soy incapaz de retener. Vale, es una modelo venezolana. Podemos continuar.

Saray Carrillo, la exconcursante de Master Chef, dice que el jurado fue a por ella a cuchillo. Sin dejar de apreciar el símil culinario, que ha estado muy fino, no estoy en absoluto de acuerdo con ella. Lo de poner una perdiz cruda y con plumas en un plato era, efectivamente, para expulsión directa. Demasiado comprensivos y todo me parecieron a mí.

Y Letizia de voluntaria durante unas horas en Cruz Roja. Pues muy requetebien.

En SEMANA nos sorprenden con las fotos de Alexia y Merlos paseando juntos. Se están apoyando mutuamente, dicen. Que yo creo que esto ya no da para más, os lo digo.

Isabel Pantoja está preocupadísima, nuevos problemas en su vida, uh-uh. Sin ingresos y con sus conciertos cancelados, además tiene que hacer frente a un pago a hacienda. Vamos que, le quitas lo de los conciertos, y tienes la situación de una buena parte de los españoles, Isabel, desde el cariño te lo digo.

Letizia con mascarilla y el chaleco de Cruz Roja, durante su día de voluntariado. Está guapa con mascarilla.

Y aquí acabamos con el embarazo de Rossana y Bisbal, que yo ahora ya sé que ella es modelo y venezolana y que este es el segundo hijo de la pareja. Que parece que no, pero yo me voy quedando con las cosas.

LECTURAS de mis entretelas, tráeme algo de las Campos, por favor te lo pido.

¡Toma! Sí. Declaraciones en exclusiva de Carmen Borrego, que aunque es como una Campos de serie B, a mí me va bien.

Tras dar positivo en coronavirus, afirma que nunca ha pasado tanto miedo. Es que es para pasarlo, Carmen. Sigue aislada y con insomnio y dolores, ansiedad, y todos los problemas generados por la situación, ya que ella y su marido no están facturando y su hija está en el paro.

Ana Obregón continúa acompañando a su hijo en su ingreso. En la foto se le ve muy desmejorada y tengo que decirlo.

Fani, la exconcursante de Supervivientes y de La Isla de las Tentaciones (podría parecer que hasta en la nueva profesión de exconcursante se da la especialización), arremete contra varios de sus excompañeros. No se libra aquí nadie: Avilés necesita un psicólogo, Ana María no soporta a Rocío, que no comía para adelgazar y le daba parte de su comida a otros concursantes. Fani no deja títere sin cabeza.

Y cerramos revistas con Paz Padilla y Carlota Corredera. Parece que hubo tensión en el regreso de la primera. Corredera ha estado sustituyendo a Jorge Javier y no estaría dispuesta a ceder su puesto ahora a Padilla tan facilmente. ¿Pelea de gatas? Pues ya veremos. A mí me chifla que ya sean noticia del corazón hasta los que dan las noticias del corazón. Paradojas cardiacas.