La duquesa de Franco usará el título aunque Sánchez se lo retire: “Estoy off total”

Así de rotunda y tajante contesta Carmen Martínez-Bordiú, cuando le pregunto por el peligro que corre su título de duquesa de Franco si sale adelante la Ley de Memoria Democrática. Una ley que quiere acabar, entre otras cosas, con cualquier vestigio de la época franquista y eso incluye el primer título que creó el Rey Juan Carlos para Carmen Franco, hija de Francisco Franco, cuando accedió al trono.

Lo más curioso de todo esto es que, por mucho que quieran borrar de la faz de la Tierra el apellido Franco, que llevan en este país unos 42.000 españoles, en este caso les será complicado que Carmen, si quiere, siga usando esa distinción. Por una razón muy sencilla, no existe el delito de usurpación de títulos nobiliarios. Así que no sería de extrañar que lo siguiese usando y no porque a ella le importen a estas alturas de su vida los títulos y las distinciones, sino más bien porque se siente perseguida por apellidarse Franco. Usarlo en el ámbito social y privado haciéndose llamar duquesa, que es para lo que sirven los títulos, sería su forma de queja pública. Cuando Carmen estaba haciendo las gestiones de sucesión de un título que no pensaba utilizar porque quería cedérselo a su nieta Eugenia, me dijo que ella ya había sido duquesa de Cádiz durante diez años, que le daban igual «esas cosas», pero que su nieta mayor no tenía ninguno dado que en Francia, aunque sea una república, los nobles conservan sus títulos pero les aplican la Ley Sálica por la cual los hombres tienen preferencia sobre las mujeres, así que los ducados de Anjou, Berry y Borgoña eran para los niños de su hijo, Luis Alfonso.

Hasta ahora los títulos los concedía y los quitaba un rey, es de las pocas potestades que les quedan a los monarcas en estos tiempos. En este siglo, el único título que un rey, Felipe VI, ha revocado ha sido el de duquesa de Palma de Mallorca a su hermana Cristina, siendo presidente Mariano Rajoy. Ese título se dio de acuerdo a una ley del año 1987, pero el resto de distinciones nobiliarias que no son de la Corona, se regulan por otra más antigua, la de 1948, que es la que ahora el gobierno de coalición PSOE-Podemos quiere cambiar. Esa ley dice que es el Jefe del Estado quien tiene la potestad de dar o quitar títulos, pero en 1948 el Jefe del Estado era Franco. Hasta ahora, y según esa ley, la causa por la que podían revocar el título era por indignidad. A Carmen Martínez-Bordiú, que lo lleva desde junio de 2018, no le ha dado tiempo a ser indigna. Su título lo creó y concedió el Rey Juan Carlos en noviembre de 1975 para la hija de Francisco Franco y le puso el apellido de la familia. El ahora Rey Emérito podía haber creado el ducado de El Ferrol, del Cerro del Espino o de las Aguas Calientes, pero le pareció conveniente homenajear a la familia. Crear un título nobiliario usando el apellido familiar es una práctica común. También Franco creó el ducado de Calvo Sotelo para el abogado del Estado y ministro, José Calvo Sotelo, en 1948. Por cierto, el único contacto que ha habido con el Rey Juan Carlos para abordar este asunto fue el que hizo en su momento Carmen Franco, cuando le consultó que si podía hacer que lo heredase su hijo Francis. Don Juan Carlos le dijo que él no podía saltarse las leyes ordinarias que son las que rigen los títulos una vez que él los concede.

Carmen Martínez-Bordiú está retirada, lleva así dos años y no tiene intención de salir de su anonimato voluntario. Conserva su finca sevillana, donde estuvo confinada, y en su retiro portugués tiene la base desde la que se viaja a Francia y disfruta de sus nietos, los hijos de Cinthia, o se escapa a Madrid para hacer lo propio con los de Luis Alfonso. Ya le puedes preguntar por el asunto del título o del pazo de Meirás, que su respuesta es inamovible: «Estoy off total, me quedan unos veinte años para vivirlos y eso estoy haciendo».

La exhumación, a la espera de Estrasburgo

Sobre la exhumación, la duquesa de Franco tampoco quiere manifestarse, pero sí su abogado, Luis Felipe Utrera: «Está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, a la espera de que sea admitida a trámite. El tribunal ha estado cerrado cuatro meses, de ahí el retraso, pero tiene que estar a punto de ser admitida porque hay una afectación de derechos a la intimidad y familiar palmaria». Al citado tribunal llega diariamente una cantidad ingente de demandas, pero solo admiten un 2 por ciento porque la mayoría carece de fundamento. Tanto el abogado como la familia Martínez-Bordiú Franco cree que serán escuchados. Por documentación presentada no será. Han llegado al máximo de extensión permitido.