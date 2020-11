El rapero Cecilio G, “un peligro para la sanidad”

Las redes sociales arden con los últimos stories que ha publicado en su Instagram personal Cecilio G. El rapero, conocido además por sus sonadas polémicas, se ha autodenominado a sí mismo como “un peligro para la sanidad” tras subir a esta red social una historia en el metro sin mascarilla. “Me encanta ser un peligro para la sanidad y el único sin bozal. Por cierto, no sé qué mierda os han metido en la cabeza pero parece que si no llevas mascarilla en público eres un apestado”, ha escrito junto a la imagen en la que se puede ver cómo el resto de pasajeros mira al cantante con cierto estupor.

Acabo de ver este stories de Cecilio G (que ha debido borrar hace nada) siendo gilipollas a un nivel que, no sé, deberían nominarle a los Premios Darwin vitalicios o algo. pic.twitter.com/FRoPkKLXrL — Elena Rue Morgue (@Elenaruemorgue) November 26, 2020

Han sido los usuarios de Twitter los encargados de denunciar públicamente y criticando la conducta de Cecilio, convirtiéndolo rápidamente en Trending Topic. Por su parte, el protagonista de la polémica ha querido aclarar su postura con un vídeo que tampoco ha pasado desapercibido por sus declaraciones.