De la ciudad al lugar elegido: nuevos datos de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina

Cristino Ronaldo y Georgina Rodríguez pasarán por el altar el próximo año. La pareja se comprometió a mediados del mes de agosto y se encuentra inmersa en los preparativos de su gran enlace, que promete ser uno de los eventos más comentados del año. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la influencer en la publicación de Instagram en la que anunció la feliz noticia, presumiendo de anillo de diamantes. La joya está valorada en más de seis millones de euros.

Datos del enlace

A pesar del hermetismo del enlace, la prensa portuguesa ha arrojado nuevos datos de la boda de Cristiano y Georgina. Según publica el medio local "Jornal da Madeira", la pareja tendría planeado dar el "sí, quiero" después del Mundial, que se celebrará del del 11 de junio al 19 de julio. Además, señala que el futbolista y la influencer habrían elegido Madeira, la ciudad natal de Cristiano, para sellar su amor para siempre. En concreto, según el medio citado, la ceremonia religiosa tendría lugar en la catedral de Funchal y el gran banquete nupcial en un exclusivo hotel de la isla.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Gtres

En una reciente entrevista con el Piers Morgan, el futbolista reveló que la boda tendría lugar después del Mundial 2026, aunque aún no estaba decidida la fecha. "Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", declaró. Además, desveló que Georgina "no le gustan las grandes fiestas", más bien "las cosas privadas", así que no sería de extrañar que su boda sea de carácter íntimo y familiar.

Una pedida poco convencional

Tal y como reveló Cristiano en la entrevista mencionada, testaba convencido de pedirle a Georgina matrimonio, pero no sabía como hincar rodilla. Según el futbolista, el sueño de la influencer era "tener uno (anillo) con una piedra preciosa" y tardó un tiempo en encontrar la joya perfecta para la de Jaca.

Finalmente, Cristiano le pidió matrimonio a la 1 de la madrugada, cuando las pequeñas Alana y Eva dormían. Cuando se dispuso a darle el anillo, las niñas entraron a la habitación y preguntaron: "Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?". Fue ahí cuando entendió que era el momento perfecto de pedirle matrimonio a su pareja.