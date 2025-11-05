Desvelamos cuándo será la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Será una boda íntima y privada. Sin grandes excesos ni enormes festejos. Desvelamos cuándo será el enlace matrimonial entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Exactamente, y a la espera de confirmar el día, se celebrará a finales de septiembre del 2026, dos meses después de que acabe el mundial de fútbol de ese año. "Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado. Y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores. Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero… Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón”.

El futbolista hacía estas declaraciones al periodista británico Piers Morgan, añadiendo que Georgina “es el amor de mi vida. Así que creo que es el momento adecuado. Nada va a cambiar solo porque nos vayamos a casar. Es solo un bonito capítulo de la vida".

Como ya contamos en su momento, la pedida de mano fue muy emotiva, Ronaldo entregó un anillo a su pareja, valorado en seis millones de euros, en el transcurso de una cena íntima, y ella se puso a llorar por la emoción tras escuchar la proposición de matrimonio. Además, esa misma noche la influencer recibió varios costosos regalos: un coche Porsche, dos relojes de lujo valorados en cincuenta mil euros y ropa de marca con un coste de treinta mil.

A Cristiano le gustaría que la boda tuviera lugar en su tierra de nacimiento, en la localidad portuguesa de Funchal, en la isla de Madeira. Como decimos, a la ceremonia solamente asistirán los familiares más cercanos de la pareja.