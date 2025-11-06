Cristiano Ronaldo habla por primera vez de su boda con Georgina Rodríguez: así fue la pedida

Fue el pasado 11 de agosto cuando Georgina Rodríguez anunció su compromiso con Cristiano tras 9 años de relación a través de una publicación de Instagram. "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", escribió la influencer junto a una fotografía en la que aparecía presumiendo de anillo de compromiso de diamantes. La joya de está valorada en más de seis millones de euros.

Nueve años de relación

Casi tres meses después, Cristiano Ronaldo ha hablado por primera vez de su enlace con Georgina durante una entrevista con el periodista Piers Morgan. Muy sincero, el futbolista se ha sincerado sobre por qué ha tardado tanto en hincar rodilla. "Siempre digo que las cosas buenas llegan en el momento adecuado y a veces necesitas tiempo para darte cuenta de que no debes cometer ciertos errores", ha expresado el portugués.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo Gtres

Ronaldo insiste en que las decisiones importantes hay que tomarlas con premeditación. "Voy a pedirle matrimonio porque creo que es el momento adecuado. No solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más quiero", ha confesado el deportista. Georgina "es el amor de mi vida".

Detalles de la pedida

Finalmente, Cristiano Ronaldo hincó rodilla, aunque no estaba muy seguro de cómo iba a hacerlo. "Las cosas buenas suceden de una forma natural: el fútbol, la vida, las oportunidades, el matrimonio, etc", ha reconocido el futbolista. El sueño de Georgina era "tener uno (anillo) con una piedra preciosa" y Cristiano tardó un tiempo en encontrar la joya perfecta para la influencer.

Tal y como ha relatado, la pedida tuvo lugar a la 1 de la madrugada, cuando las pequeñas Alana y Eva dormían. Cuando se dispuso a darle el anillo, las niñas entraron a la habitación. "Papá, ¿le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que se case contigo?", preguntaron las menores. Fue ahí cuando el futbolista se dio cuenta de que era el momento perfecto. "Nos casaremos después del Mundial y espero llegar a mi boda con el trofeo de campeón", ha develado Cristiano sobre la fecha de su enlace y su deseo de dar el "sí, quiero" habiendo ganado la copa.