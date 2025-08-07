José Fernando, Gloria Camila y su novio ahogan sus penas -literalmente- en Costa Ballena: todas las imágenes

Ni que decir tiene que la familia Ortega Cano no atraviesa su mejor momento. La muerte de Michu, expareja de José Fernando, no solo ha sumido a todos en una profunda pena, sino que ha detonado inesperados ataques de parte del entorno de la fallecida, como su hermana Tamara y demás satélites.

Su tourné por los programas de televisión se ha basado en desprestigiar a los Ortega Cano y se han cebado especialmente con Gloria Camila, a la que han acusado, entre otros muchos descalificativos, de no haberse preocupado nunca de su sobrina, la pequeña María del Rocío, cuya custodia queda ahora en el aire.

De momento, la menor se encuentra bajo el cuidado de Inmaculada, su abuela materna, pero las últimas informaciones publicadas barajan la posibilidad de que en los próximos meses su guarda y custodia pase a manos de su padre, José Fernando, o de alguien de la familia Ortega Cano.

Ante este panorama convulso, José Fernando, Gloria Camila, su novio, Álvaro García; y otros amigos han decidido ahogar las penas -literalmente- en un parque acuático cercano a la urbanización de Costa Ballena, en Cádiz, donde toda la familia está disfrutando de unos días de descanso estival.

Son momentos difíciles, complicados y tristes, pero una jornada de diversión en familia nunca viene mal para intentar volver a levantar cabeza. Eso sí, José Ortega Cano, patriarca de la saga, ha optado por no sumarse al divertido plan. Fiel a su perfil más discreto en estas semanas marcadas por el duelo y la tensión mediática, el extorero ha preferido quedarse al margen y permitir que sean los más jóvenes quienes disfruten de un respiro.

Los Ortega Cano disfrutan de un día en familia en un parque acuático junto a los más pequeños Europa Press

A pesar de todo, la familia trata de mantener la unidad y la normalidad en el día a día, conscientes de que sobreponerse a la pérdida y a la polémica es una carrera a largo plazo donde el apoyo y la compañía son fundamentales.

José Fernando consigue reunir a los Ortega Cano al completo para disfrutar de unas vacaciones en familia Europa Press

“En familia, todo es mejor”, ha dicho Gloria Camila, unas declaraciones recogidas por la agencia Europa Press y que pone de manifiesto lo importante que es para ella apoyarse y refugiarse en los suyos en estos momentos complicados.

Álvaro García, el gran apoyo de Gloria Camila en este complicado verano Europa Press

Pero de vuelta a la realidad toca volver a enfrentarse a los problemas. Sobre los ataques que no cesan de parte del entorno de Michu, Gloria Camila ha decidido poner cartas en el asunto y parece dispuesta a emprender acciones legales para defender su honor y, sobre todo, proteger a una menor de los enfrentamientos públicos entre sus dos familias.