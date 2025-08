El vecino pistolero de la familia de Michu que atemoriza a todo el barrio

Aunque Tamara, la polémica hermana de la fallecida Michu, jura y perjura que en su barrio no hay conflictos, uno de sus vecinos asegura todo lo contrario. Este hombre conoce perfectamente “la inseguridad de nuestro barrio”. “Enfrente de nuestro edificio vive un personaje siniestro, un pistolero que fue detenido hace tres años por originar una pelea a tiros. Es un hombre muy peligroso, al que le gusta alardear de su fuerza. Cualquier día vuelve a repetir el escándalo de entonces. No entiendo que la hermana de Michu diga que vivimos en un barrio tranquilo… Eso no es cierto”.

Además, otra fuente cercana a Tamara añade: “No he visto a esa chica coger una fregona en su vida, ni su casa se caracteriza por estar tan limpia como los chorros del oro. Hay mucha suciedad en su bloque”.

Lo preocupante, si todo esto es cierto, es que en estos momentos la pequeña Rocío, hija de Michu, reside en el edificio en cuestión, en casa de su abuela. Y todo lo que se está contando en relación con los conflictos vecinales podría alterar, de alguna forma, la etapa de crecimiento de la niña. Porque, si el ambiente es malsano, ¿qué futuro le espera a la criatura?

No extraña que su abuelo paterno, José Ortega Cano, quiera sacarla de ese entorno tan poco recomendable. En lo que respecta a su hija, Gloria Camila, sigue dispuesta a enfrentarse a la díscola Tamara en los juzgados.

Tamara, la hermana de Michu TardeAR

Esta misma semana, la hermana de Michu la calificaba -insultante y fiel a su estilo- como “una cucaracha deshumanizada”. Cada vez que habla, traspasa todos los límites permisibles.

Gloria prefiere no entrar de lleno en este conflicto; se toma las cosas con calma y atesora audios y vídeos en los que la tía de su sobrina Rocío arremete contra ella. Y tiene suficiente material acumulado para presentarlo ante el juez cuando corresponda.