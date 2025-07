Muere Michu, expareja de José Fernando y madre de su hija María del Rocío

Terribles momentos para la familia de Ortega Cano. María Rodríguez, expareja de José Fernando y conocida popularmente como Michu, ha perdido la vida a los 33 años. Tal y como ha informado el periodista Iván Reboso en la revista “Semana”, la joven ha sido hallada sin vida en su domicilio, y de momento se desconocen las causas exactas de su fallecimiento.

Michu padecía una enfermedad coronaria congénita por la que tuvo que ser intervenida en varias ocasiones, y en sus muchas conversaciones con LA RAZÓN aseguraba que su futuro pasaba por un trasplante de corazón que, por desgracia, no ha llegado a tiempo.

La andaluza se hizo popular a raíz de su relación con José Fernando, con el que tuvo una hija, María del Rocío, en 2017. Su vínculo con el padre de su hija y la familia de Ortega Cano ha estado marcado por constantes idas y venidas, aunque en los últimos tiempos había conseguido estabilizar la situación y gozaban de buena armonía.

La vida de Michu no fue fácil, sobre todo en sus años de juventud, pero estaba decidida a cambiar de rumba y encarrilar su camino. Desde hace varios meses se dedicaba al tarot, un negocio que “me va muy bien”, tal y como este diario publicó en primicia tras una charla con ella.

“Me ofrecieron un programa de astrología, pero todavía soy joven para eso. No es que no tenga confianza en mí, porque con la gente a la que ya he atendido fluye mucho y soy muy resuelta, pero prefiero empezar sola. Tengo ilusión en hacerlo a mi modo, como yo quiero. Además, tengo a la niña y quiero ir poco a poco”, explicó entonces a quien esto escribe.

Michu en una imagen de archivo Gtres

En todas sus conversaciones dejaba claro que su única prioridad era el bienestar de su hija, sobre la que lamentaba que, en muchas ocasiones, echaba en falta la atención de la familia paterna. Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la situación había mejorado en los últimos meses.

De hecho, hace solo un día, estuvo junto a Gloria Camila en un concierto en Sanlúcar de Barrameda de Álvaro García, el cantante con el que la hija de Ortega Cano mantiene una relación, demostrando así la buena sintonía que ahora existía entre las cuñadas.

Su gran ilusión era aprovechar el verano para hacer viajes con su hija y pasar todo el tiempo que le fuera posible con la pequeña María del Rocío, llevando a la práctica una máxima que repetía con frecuencia y que, por desgracia, se ha hecho realidad antes de tiempo: “La vida pasa rápido, que los años no sean en vano”.