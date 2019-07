Kiko Matamoros se rompe recordando a sus hijos y les pide perdón

Kiko Matamoros se ha sentado este sábado en el Deluxe y ha dado una entrevista de lo más sincera y emotiva posible. El colaborador se ha quitado la coraza de hierro que siempre lleva puesta para explicar a todos los espectadores cómo se encuentra ahora que ha confesado públicamente que padece una enfermedad en la vejiga y que tiene que someterse a una operación ya que tiene varios tumores. Con bastante tranquilidad y con una sonrisa que refleja el miedo que puede sentir en algunas ocasiones, el padre de Diego Matamoros se ha sentado en el plató donde lleva más de siete años trabajando para dar explicaciones de algo personal y no familiar ni amoroso, como bien estamos acostumbrados.

Hemos podido ver a Kiko Matamoros más emocionado cuando ha hablado del momento en el que se lo tuvo que contar a sus hijas: "Ana se lo tomó peor, se puso a llorar y me costó mucho, me emocioné. Laura no, es más como yo, se lo echa todo a las espaldas". Parece ser que el primer día que tuvo a ir urgencias por un episodio de hemorragia, coincidió con una amiga de la hija de Makoke y esta le avisó a la influencer para que fuera. Según el colaborador, le acompañó durante toda la tarde y cuando se fue a su casa, le pidió por favor que no le contara nada a la que ha sido su mujer en veinte años.

Asegura que en estos días ha recibido mensajes de sus otras dos hijas con Mariam Flores y ¡atención! porque Diego Matamoros también le ha enviado su apoyo y ánimo a través de su hermana Laura Matamoros. Kiko Matamoros se muestra muy agradecido a sus hijas pero en especial, ha centrado la atención en una de ellas, Irene. A la que ha pedido perdón públicamente y asegura querer retomar la relación que por 'mala gestión' no han podido tener, aunque se responsabiliza de todo ya que como padre tenía que haberse comportado de otra forma.

Aunque llevan desde la boda de Diego Matamoros sin verse, padre e hija retomarán, paso a paso, el contacto ahora que Kiko Matamoros se ha dado cuenta de lo que verdaderamente importa en la vida. Confiesa no haber estado hablando con ella estos años aunque por amigos en común, asegura saber cómo le va y explica que es una niña brillante en sus estudios y que está muy orgulloso de ella.

Kiko Matamoros también se ha acordado de Makoke y es que ha explicado cómo fue el encuentro que tuvieron hace pocos días en el cumpleaños de una hija de unos amigos en común. Asegura que la novia de Tony Spina se levantó a saludarle y muy preocupada le confesaba que sabía lo que le ocurría desde el primer día y que para lo que necesitase le iba a tener. Un acercamiento que también ha alegrado al colaborador y que sin duda, esperemos que lo mantengan y no sigan teniendo esa guerra abierta en los platós de televisión.