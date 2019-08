La acrobacia o danza aérea es una disciplina que mezcla danza, acrobacia y teatro. Desde hace algún tiempo, Paz la practica a diario y ha instalado en el jardín de su casa diferentes telas y cuerdas para poder ejercitarse. Un secreto que sólo conocían sus más íntimos y que ha querido compartir con sus seguidores, una vez que ha conseguido un alto nivel. Pero la noticia de que Paz practica danza aérea ha quedado diluida ante su descuido: la imagen de sus acrobacias ha dejado al descubierto sus pechos. Premeditado o no, ahora que todo el mundo se desnuda y muestra sus encantos en sus redes sociales, podemos decir que es el top less social más divertido del verano.

Aunque la presentadora ha sido pillada en varias ocasiones en las playas gaditanas sin la parte de arriba del bikini, siempre se ha mostrado tan pudorosa como orgullosa de su escote. No ha ocultado nunca que se ha operado de pecho aunque tampoco que se ha arrepentido de haber pasado por el quirófano por cuestiones estéticas: “Yo solo tengo una operación de estética, siempre lo he dicho, me he operado los pechos, y me arrepiento”, aseguró en el programa Sálvame. La razón de su arrepentimiento, confesada años después de la intervención, fueron las complicaciones provocadas por los implantes de silicona que la llevaron a volver a pasar por quirófano de urgencia. En aquel momento no le contó a nadie lo ocurrido, pero años después confesó a Enma García que fue una de las peores experiencias de su vida y que no volvería a operarse. Gracias a esta fotografía, hemos podido comprobar que Paz las tiene “bien puestas”