Las cámaras de GH VIP, como no podía ser de otra manera, han captado la escena que ni Sofía Suescun ni Diego Matamoros hubieran querido ver: Kiko Jiménez metiendo mano disimuladamente a Estela Grande, la esposa del hijo de Kiko Matamoros que podría ya no serlo. La escena ha provocado ya una ruptura en directo, cuando Sofía Suescun ha tenido que ver las imágenes durante la última gala del reality. La pamplonica ha estallado y ha asegurado que su relación con Kiko ya es historia: “Kiko está muy cachondo y me da asco. Le ha tocado las tetas a Estela y eso es una falta de respeto que yo no voy a consentir”.

Y es que, si ya era difícil perdonar el tonteo, las confidencias, caricias y abrazos de los dos concursantes y sus besos y juegos bajo el edredón, el abrazo con tocamientos incluídos de Kiko a Estela es según Sofía imperdonable: “¡No lo voy a consentir!”-ha asegurado. Dicho y hecho: Sofía ya ha borrado todas las fotos que compartía con el ex de Gloria Camila Ortega de su Instagram, algo que entre los influencer es más doloroso que una ruptura tradicional. Kiko ya no existe en su Instagram, ha desaparecido de su vida virtual. Todo un drama.

Pero la hija de Maite Galdeano se guarda una carta bajo la manga: su posible entrada en la casa de Guadalix en el caso de que Kiko Jiménez no sea el próximo expulsado. Si el próximo jueves se va, como parece que indican todas las encuestas, los reproches de Sofía Suescun a su última pareja y la consumación de su anunciada ruptura tendrían lugar en riguroso directo en el plató de Supervivientes.

Algo a lo que parece que no se va a prestar Diego Matamoros quién, tras hacerse un polideluxe la semana pasada, asegura que no se va a prestar al juego del montaje de Kiko y Estela. El hijo de Kiko Matamoros ya ha declinado acudir a las galas del programa a defender a su mujer y ha asegurado que no estará en plató el día que sea expulsada. ¿Es dignidad o simplemente, una nueva forma de hacer caja?