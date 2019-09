El nombre de Isa Pi se ha convertido en sinónimo de polémica. De sobra es conocido que la pequeña del clan Pantoja no tiene pelos en la lengua y que cuando habla sube el pan. Tocada y hundida después de quedarse sin ningún apoyo en la presentación de su último single, “Ahora estoy mejor” se prepara para responder a todos los ataques de los que antes formaban parte de su círculo más íntimo y familiar. De todo el clan Pantoja y sus secuaces, la única persona que podría salvarse de la quema es su prima Anabel Pantoja.

Y es que, según aseguran fuentes cercanas a la nueva estrella de la canción, los ataques recibidos no van a quedar sin respuesta. A Isa Pi, no sólo le ha molestado que, en esta última polémica, todo el clan haya cerrado filas en torno a Isabel Pantoja sino los ataques directos a su persona.

Por un lado, su cuñada Irene Rosales que explicaba los motivos por los que no la habla y que se remontan a la exclusiva que concedió, tras reconocer Kiko Rivera sus adicciones durante su estancia en la casa de GH VIP. La mujer de su hermano Kiko se mostraba dolida y le decía “Eres una sinverguenza. Adicciones no, bonita, enfermedad. Lo que has hecho es muy sucio y rastrero” le decía la nueva colaboradora de “Viva la Vida”.

Y por otro, el ataque de su propia madre, que por primera vez no la defendía públicamente y dejaba caer en Sálvame que no estaba dispuesta a perdonarla más “porque mi hija me ha hecho mucho daño”. La tonadillera aseguraba que no estaba dispuesta a permitir que su hija “siguiera haciéndose la víctima porque ella no es buena hija y yo sí... y me voy a callar por el respeto que ella no me tiene a mí”.

Dolida y enfadada, Isa Pi podría estar preparando su particular venganza: una entrevista en la que contaría todas las afrentas que ha sufrido por parte de su familia y que han desembocado en esta última polémica familiar en la que se presenta a Asraf Beno, como la causa de que Isabel Pantoja no acudiera a la presentación ante los medios de su primer single.

Y es que, según aseguran Luis Rollán e Irene Rosales, las malas formas de Asraf Beno en su trato a Isa Pi fueron suficientes para que Isabel Pantoja tomara la decisión de no acompañar a su hija en su debut. Según Rollán, gran amigo de la tonadillera, las recientes imágenes del marroquí agarrando a Isa de malas maneras provocaron una llamada telefónica en la que “Ashraf insulta gravemente a Isabel Pantoja y le cuelga el móvil”.

La llamada de la discordia

Luis Rollán aseguró el pasado sábado en “Viva la Vida” que Isabel Pantoja decidió cancelar su asistencia tras conocer la existencia de las polémicas imágenes de la última bronca de la pareja en la puerta de la casa de Isa Pi en Madrid. Según el colaborador, las imágenes hicieron reaccionar a Isabel Pantoja ya que “llovía sobre mojado”. Al parecer y según relató Rollán, “hubo una bronca muy fuerte entre ellos en Cantora el día 2 de agosto, aniversario de Isabel Pantoja de las que él no fue testigo. Alguien contó después a Isabel Pantoja cómo se había comportado en Cantora el ex concursante de GH VIP con su hija e Isabel pensó que había que tomar cartas en el asunto.

La tonadillera no estaba dispuesta a permitir que las malas maneras de Ashraf Beno y tras ver las imágenes en las que, el modelo de origen marroquí, agarraba con fuerza a su hija para que entrara en el portal, llamó en repetidas ocasiones a Isa Pi. Muy enfadada y en presencia de un abogado con el que en ese momento estaba reunida, decidió llamar al novio de su hijo para cantarle las cuarenta.

Y aquí es dónde empiezan las diferentes versiones que existen de una llamada que seguirá dando mucho que hablar. Mientras los defensores de Isabel Pantoja aseguran que Asraf Beno insultó gravemente a la tonadillera y le colgó el teléfono, los escasos apoyos que aún le quedan a Isa Pi en los medios, hablan de una provocación previa por parte de Pantoja al marroquí. Según estas fuentes cercanas a su hija “no sólo hubo insultos, algunos de ellos xenófobos, sino graves acusaciones a Asraf constitutivas de delito”.

Isa Pi en la encrucijada: deberá elegir entre su novio y su madre si desea recuperar a su familia

Según personas cercanas a las dos Isabeles, Isabel Pantoja condicionó su asistencia al debut de su hija a la presencia en el mismo de Asraf Beno: “Si él va, yo no”. Esas fueron las últimas palabras que le espetó Isabel Pantoja en la conversación posterior al fuerte encontronazo con su novio. Y aunque Chabelita asegura que su madre utilizó a Asraf como excusa para no asistir a su debut como cantante, lo cierto es que, Isabel Pantoja está muy preocupada por lo que algunos ya llaman una “relación tóxica” entre ellos.