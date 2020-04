¿Necesitas ideas? Cosas que hacer durante el confinamiento

Tras un mes confinados en casa, nunca está de más saber qué hacer para que esta situación sea más llevadera.

España lleva ya un mes en Estado de Alarma. Y las semanas van pesando en el ánimo y en las ganas de hacer cosas. Sin embargo, y siendo conscientes de la importancia que tiene que nos quedemos en casa, conviene estar ocupados para que nuestra cabeza y nuestro cuerpo continúen activos.

Puede que existan momentos en que no nos apetezca. O en los que nos flaquee el espíritu. No pasa nada. Es lógico. Es humano. No somos máquinas, somos de carne y hueso.

Pero, más allá de esos momentos, hacer cosas será un aliado formidable para que el confinamiento sea más llevadero. No siempre será el mismo. Tampoco la misma actividad nos llenará siempre igual. En cualquier caso, manejar distintas alternativas constituirá un buen mecanismo de defensa.

Unos encontrarán es desahogo en el yoga o las sesiones de aeróbic; otros, cocinando; o leyendo; o viendo películas. O redecorando su casa. El caso es estar entretenidos. Saber que #seguimosconectados. Y que siempre hay cosas que hacer. Incluso estando confinados.