Irán, el primer país en sufrir una segunda ola de coronavirus

Irán se ha convertido en el primer país del mundo en sufrir una segunda oleada de infecciones por coronavirus, después de comunicar este jueves de 3.574 casos nuevos en tan solo 24 horas. Esta cifra supera el anterior récord de afectados cuando el 30 de marzo informó de 3.186 casos registrados. El balance total de positivos desde el comienzo de la pandemia se eleva hasta 164.270

Irán comenzó a mediados de abril a aliviar las medidas de confinamiento decretadas en febrero cuando la curva de contagiados y fallecidos descendió. Sin embargo, desde primeros de mayo, los infectados comenzaron a subir de nuevo hasta este semana en la que se han superado los 3.000 durante tres días consecutivos.

Pese al elevado número de contagiados, la cifra de fallecidos se mantiene estable, con un promedio de 60 muertos al día. La cifra total de fallecidos se eleva ya hasta los 8.071

Los responsable de la Sanidad iraní han explicado que este repunte de casos se debe a la realización más test y a la actualización de los datos, después de que sus sistemas fueran muy criticados y se pusieran en duda sus datos cuando comenzó la pandemia.

El presidente, Hasán Rohani se ha reunido este jueves con el ministro de Sanidad, Said Namaki, para analizar la evolución de la pandemia y, pese a los datos, ha descrito como un éxito las medidas adoptadas en estos últimos meses para contener la pandemia, que estaría en niveles “aceptables”, según la cadena Press TV.

No obstante, ha instado a la población a no bajar la guardia y ha recomendado que se eviten los viajes que no sean necesarios. Si no se siguen los protocolos, ha advertido, el Gobierno podría verse obligado a adoptar de nuevo medidas de confinamiento, pese a los efectos que pudiese acarrear a nivel económico y social. Irán es el país de Oriente Próximo más afectado por la pandemia y el duodécimo en número de infectados a nivel mundial, según la Universidad Johns Hopkins.