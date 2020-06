“Trump saca ventaja en el conflicto social y la división”

Peter Hall, profesor de estudios europeos en la Universidad de Harvard, cree que Donald Trump se está quedando sin munición electoral de cara a los comicios de noviembre. Por un lado está el desplome de la economía por el coronavirus. Por otro, su reacción de “divide y vencerás " frente a las protestas raciales, una visión que puede fortalecer su base electoral, pero que espanta a los votantes moderados. En esta tesitura y con las encuestas en su contra, no descarta que el presidente avive el fuego del enfrentamiento con China.

¿Cuáles son los puntos fuertes que Trump puede ofrecer para ser reelegido en noviembre?

Los ámbitos en los que Trump podría atraer al electorado en noviembre se están reduciendo rápidamente, a veces como resultado de situaciones inesperadas como el coronavirus, que está destruyendo la economía, otros como resultado del propio comportamiento de Trump, como su fracaso para ofrecer una visión de unidad frente a la creciente división social. Su estrategia política es la de “divide y vencerás”. Eso es efectivo para movilizar a su núcleo electoral. Pero esa base no es lo suficientemente grande como para llevarlo a la victoria en una elección. Supongo que en los próximos meses tratará de encender más conflictos con China con la esperanza de persuadir a los estadounidenses de que enfrentan una amenaza extranjera con la que solo él puede hacer frente. Esa es una estrategia peligrosa. Veremos si tiene éxito.

¿Cómo cree que Trump sacará partido de las protestas antirraciales?

Para Trump, las protestas generalizadas que apoyan el movimiento Black Lives Matter a raíz de la muerte de George Floyd son un arma de doble filo. Al crear conciencia sobre las desigualdades raciales en los Estados Unidos pueden inspirar a los electores más moderados a votar por los candidatos demócratas, ya sea Joe Biden u otro. Pero la mayoría de los estadounidenses también apoyan decididamente la “ley y el orden” y, si ven las protestas contra las policías como un desafío, esto ayudará al presidente Trump. Es por eso que ha acusado a Biden de apoyar las peticiones para quitar los fondos a los departamentos de policía, si bien Biden ha negado que lo respalde. Parte del apoyo principal de Trump proviene de personas que son hostiles hacia los afroamericanos. Las protestas movilizarán a esa parte de su base electoral. Trump avanza en el conflicto social y la división. En ese sentido, las protestas lo ayudan. Pero creo que a muchos votantes moderados no les gusta la división social. En ese sentido, es probable que las manifestaciones los inclinen contra Trump y en favor de un candidato más centrado en la paz social.

¿Es el mitin de Trump en Tulsa, donde tuvo lugar una masacre de la comunidad negra en 1921, una provocación al movimiento de protestas antirraciales?

El mitin de Trump en Tulsa supone una doble provocación: contra los expertos que temen que propague el coronavirus y contra aquellos que hacen campaña por la justicia racial, dado el simbolismo de Tulsa. Y, por supuesto, el mitin está diseñado para ser una provocación: para movilizar a los partidarios de Trump que desconfían de los expertos y que a menudo están predispuestos contra los afroamericanos. Algunos presidentes reúnen apoyo mediante sus capacidades para unir al país. El presidente Trump logra apoyo dividiendo el país. Lo ha estado haciendo desde 2016. Pronto veremos si esa es nuevamente una estrategia ganadora.

¿En qué medida el libro de John Bolton puede dañar al presidente?

No creo que el libro de Bolton tenga mucho efecto en el resultado electoral de Trump. Bolton describe a un presidente que no está informado, obsesionado solo consigo mismo y con la reelección, y propenso a tomar decisiones imprudentes. Todos en Estados Unidos ya lo saben. Quienes apoyan a Trump lo hacen por otras razones y a pesar de esas cualidades personales. En este libro, Bolton se venga del presidente, que lo despidió, pero no gana amigos ni a la derecha ni a la izquierda.