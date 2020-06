Europa lucha por poner bajo control los rebrotes

La pesadilla no ha terminado. La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó ayer de que no hay que bajar la guardia ya que cada día se registran en el viejo continente 20.000 nuevos casos y 700 muertes. Según aseguró ayer el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, Hans Kluge, “la última semana Europa ha visto un crecimiento por primera vez desde hace meses”, debido al fin progresivo de las medidas de desconfinamiento en la mayoría de los países. Según quiso resaltar Huge, no hay que lanzar las campanas el vuelo y es importante que los ciudadanos sigan cumpliendo de manera escrupulosa los dictámenes de las autoridades públicas.

De los 9 millones de casos en el mundo, más de 2,5 millones han sido en Europa donde “a pesar de que se registra una disminución en la proporción de casos globales respecto al principio de año” la enfermedad se sigue propagando. Estos datos no sólo abarcan a los Veintiese países de la UE sino a 54 Estados que la OMS contabiliza dentro de la región europea y que incluyen también países como Rusia , Turquía o Israel.

Según los datos de la OMS, en 30 países se ha registrado un incremento de los casos semanales por primera vez desde hace meses. Según Kluge, “en 11 de ellos, la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, sin no se controla, empujará al borde a los sistemas de salud europeos”.

A pesar de que en los últimos días han sido noticia diferentes peligrosos rebrotes en varios países europeos, Kluge también aprovechó la ocasión para felicitar a España, Alemania, Polonia e Israel por haber controlado la situación de manera rápida. En los últimos 7 días se han registrado 130.219 casos y las muertes han ascendido a 4.676.

Se espera que durante el día de hoy los Veinsiete acuerden una lista de nacionales de terceros países que podrán acceder a territorio europeo a partir del día 1 de julio según el umbral del número de casos por 100.000 habitantes, la denominada tasa de incidencia.

Aunque la mayoría Estados del bloque comunitario han conseguido frenar la expansión del virus, otros países incluidos en este listado han vivido importantes incrementos en las dos últimas semanas como Moldavia (71%), Azerbayán (46%), Israel (122%), Albania (133%), Bosnia Herzegovina (149%), Bulgaria (215%), Islandia (900%), Uzbequistán (77%), Eslovaquia (311%) o Kósovo (307%).

En muchos de estos países, la propagación del virus fue muy baja durante los primeros meses y de ahí este fuerte repunte. En cuanto a la tasa de incidencia en las últimas dos semanas, Rusia se sitúa en los 76 casos por 100.000 habitantes, superando el umbral de los 50 casos que barajan los líderes europeos para permitir la entrada a los nacionales de estos países mientras que Israel se sitúa en los 39.