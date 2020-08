El “New York Times” sitúa a España como el peor país rico en gestionar la crisis del coronavirus

“Estados Unidos ya no es el único país rico del mundo que sigue sufriendo un importantes brotes de coronavirus. España también”. Con esta sentencia arranca la newsletter que The New York Times envia a sus lectores.

Explica que el número de contagios se ha disparado en el última y que en la última semana el ratio de infecciones es cinco veces mayor que en Francia, seis veces mayor que en Portugal y quince veces mayor que en Japón. Triste récord el nuestro.

Es más, en términos de población, The New York Times sostiene que la situación epidemiológica de España es peor que la de Estados Unidos.

¿Qué ha ocurrido para llegar a esta situación? La principal cabecera norteamericana sostiene que todavía es pronto para establecer conclusiones pero que algunas de las respuestas serán familiares para los estadounidenses.

Falta de un mensaje nacional claro

The New York Times considera que no ha existido un discurso nacional claro sobre la contención de la pandemia. Sostiene que a diferencia del presidente norteamericano, Donald Trump, el jefe de Gobierno español, Pedro Sanchez, no ha promovido la desinformación sobre la pandemia pero sí una inhibición. Destaca que el presidente del Gobierno se fuera de vacaciones y no se dirigiera a la nación mientras las cifras de contagios iban en aumento. También señala la falta de coordinación entre las comunidad autónomas. “En el último mes, las regiones han anunciado medidas semanalmente y en la mayoría de casos han sido diferentes”.

Reapertura prematura

Para el New York Times las autoridades españolas al igual que las estadounidenses se han precipitado en la reapertura tras un estricto confinamiento. Asegura que se equivocaron al poner la economía por delante de la salud pública.

Destaca la reapertura de bares y discotecas (en Francia todavía no se han reabierto este tipo de locales nocturnos).

Falta de test y de rastreo de los contagios

La cabecera neoyorquina destaca que a diferencia de los campeones del coronavirus, esto es, los países que han logrado mantener a raya el coronavirus, en España ha faltado test masivos y rastreo minucioso de los contagiados.

Eso ha mermado la capacidad de las autoridades de identificar los asintomáticos y ordenar un temprano aislamiento de los contagios para evitar la expansión del virus.

“Las lecciones del resto del mundo para aplacar el coronavirus son consistentes: test masivos, cuarentenas rápidas, rastreo de los contactos y cuando es necesario confinamiento”.

El New York Times señala como en la mayor parte de Europa o en países como Canadá, Australia o Asia se ha logrado contener el virus. Lamentablemente, España y Estados Unidos se han quedado como parte de la excepción de la regla.

