“En Perú faltan partidos políticos sólidos basados en propuestas ideológicas y no en caudillos”

¿Cuáles son las prioridades del nuevo presidente de Perú, Francisco Sagasti?

La primera prioridad de Sagasti es asegurar el proceso electoral de abril 2021 para elegir nuevo presidente y Congreso. La segunda, establecer un plan para luchar contra la pandemia. La tercera, no indultar a Antauro Humala, el hermano menor del ex presidente Ollanta Humala (2011-2016), quien se encuentra preso por la toma de una comisaría en 2005. Cuarta, aprobar presupuesto para 2021 sin manipulaciones. Quinta, respetar y proteger rectoría de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y sexta, iniciar reactivación económica.

¿Por qué Perú ha encadenado tantas crisis políticas en los últimos años? ¿Hay más corrupción que en otros países latinoamericanos o se investiga más judicialmente?

Hay temas estructurales como la falta de partidos políticos sólidos basados en propuestas ideológicas y no en caudillos. Poca participación de la juventud y de líderes jóvenes en los partidos tradicionales. Existe también una desconfianza generalizada en el sistema político y una ausencia de valores y visión de país compartida en una sociedad fragmentada. Pero también tenemos temas coyunturales, como un Gobierno sin respaldo en el Congreso: antagonismo de Fuerza Popular (el partido política fundado por Keiko Fujimori) desde el Congreso a Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Una corrupción generalizada (pública y privada), además de incompetencia, cortoplacismo e improvisación de la mayor parte de los congresistas. No creo que haya más corrupción que en México o Brasil pero nuestra fragmentación facilita la sospecha y denuncia del “otro”, lo que puede ser bueno. Tenemos cuatro ex presidentes presos, en proceso y uno que se ha suicidado.

¿Por qué fracasó el gabinete de Manuel Merino?

No fracasó solo el gabinete, fracasó el presidente Merino por carecer de legitimidad y por la enorme presión popular en las calles. El apoyo de 105 congresistas que destituyeron a Vizcarra se volteó para renunciar a quienes ellos mismos habían elegido. Las dos muertes de jóvenes por brutalidad policial también pesaron.

¿Por qué se ha elegido a un candidato del Partido Morado para tomar las riendas de la Presidencia de la República?

El Partido Morado que ha sido el de mayor coherencia como bloque y por ubicarse en el centro, quizás centro-izquierda del espectro político. Pero solo no puede, deberá negociar no solo con las bancadas sino individualmente.

Carlos E. Aramburú es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú