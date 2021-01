Un hombre sin mascarilla agredió brutalmente a una trabajadora de un supermercado que le pidió que se pusiera la mascarilla. Un video muestra a un hombre que agresivamente repite: ‘¿por qué me tocas, para qué me tocas?’ a una trabajadora de una tienda, antes de darle un golpe en la cara y marcharse. Los supermercados Tesco, Asda, Sainsbury’s, Morrisons y Waitrose ahora han prohibido el acceso a los clientes que no usen mascarillas sin una exención médica y están usando vigilantes para hacer cumplir las reglas, informa Daily Mail.

Pero hoy el jefe de una tienda pequeña se quejó de que no pueden permitirse tomar medidas similares, por lo que se enfrentan a situaciones peligrosas. Paul Cheema, gerente de Malcolm Stores en Coventry, ha explicado a BBC: ‘Como minorista independiente, no tengo los fondos como los grandes supermercados para emplear un guardia de seguridad en la puerta principal. “Dado el estado de los minoristas independientes en todo el país, simplemente no tenemos los fondos para hacer eso”.

Los trabajadores se quejan de que está sufriendo cada vez más amenazas de clientes enfadados que se niegan a acatar las reglas, ya que el sindicato minorista Usdaw reveló que el 42% de los incidentes violentos ahora se relacionan con peleas por el uso de las mascarillas.

El agresor del video, que fue filmado el 24 de septiembre en una tienda sin identificar, se declaró culpable de violar las regulaciones de Covid junto con otros delitos y recibió una multa.