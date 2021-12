Era un consumado boxeador amateur que prefería bailar. Pero a Harry Reid le gustaba recordar a sus oponentes que él también sabía pelear.

Esa habilidad le llevó lejos: desde la pobreza en Searchlight, Nevada, hasta la cúspide del Senado de los Estados Unidos.

“No tengo gente que diga ‘es el mejor orador’, ‘es guapo’, ‘es un hombre de pueblo’”, dijo Reid a The New York Times en 2010, tras una reñida victoria en la reelección. “Pero realmente no me importa. Me siento muy cómodo con mi lugar en la historia”.

Reid, que murió el martes a los 82 años tras una batalla de cuatro años contra el cáncer de páncreas, fue uno de los negociadores más hábiles del Congreso, prosperando en las disputas entre bastidores que frustraron a muchos de sus predecesores. Como líder de la mayoría entre 2007 y 2015, mantuvo el Senado en manos de los demócratas durante una época volátil de polarización de la política sanitaria y económica, de recesión y de guerra, y con un presidente republicano y luego demócrata.

“Si Harry dijo que haría algo, lo hizo”, dijo el presidente Joe Biden en un comunicado tras la muerte de su viejo colega del Senado. “Si te daba su palabra, podías contar con ella. Así es como consiguió hacer las cosas por el bien del país durante décadas”.

Sin ser un hombre de espectáculo, Reid a veces se metía en su propio camino en la escena política nacional. En una ocasión llamó “perdedor” al presidente George W. Bush, criticó al presidente de la Reserva Federal, Alan Greenspan, por ser un “político de pacotilla” y tergiversó el estado del senador demócrata Edward M. Kennedy, que se estaba muriendo de cáncer cerebral. Se disculpó con el presidente Barack Obama por llamarle “de piel clara” y por no tener “ningún dialecto negro, a menos que quisiera tenerlo”.

Reid hizo una afirmación política no probada a la que se negó a restar importancia. Durante las elecciones presidenciales de 2012 dijo en el pleno del Senado que el candidato del GOP y compañero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Mitt Romney, no había pagado impuestos durante una década. Romney lo negó, y los encargados de comprobar los hechos en ese momento no encontraron pruebas que apoyaran la afirmación de Reid.

A menudo se le subestima. En su candidatura a la reelección en 2010, parecía el menos favorecido frente a la favorita del Tea Party, Sharron Angle. Los demócratas ambiciosos, asumiendo su derrota, comenzaron a luchar por su puesto de liderazgo. Pero Reid derrotó a Angle, 50% a 45%.

Un negociador “astuto”

Reid se retiró a regañadientes en lugar de presentarse a la reelección en 2016 después de que un accidente mientras hacía ejercicio le dejara ciego de un ojo. Su vida después de los cargos públicos incluyó una beca en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nevada, en Las Vegas, y un papel al frente de un nuevo grupo de reflexión en la escuela con el ex presidente de la Cámara de Representantes John Boehner. El republicano de Ohio y antiguo rival en el Congreso recordó el martes a Reid como “un luchador hasta el final”.

El ex presidente Bill Clinton, en un comunicado, calificó a Reid de “negociador astuto y duro que nunca tuvo miedo de tomar una decisión impopular si eso significaba conseguir algo que fuera bueno para el país.” Obama hizo pública una carta que envió recientemente a Reid en la que le decía al demócrata enfermo que “no habría sido presidente si no hubiera sido por tu estímulo y apoyo”.

Después de su elección como líder de la mayoría del Senado en 2007, se le atribuyó a Reid el mérito de poner a Nevada en el mapa político al impulsar el traslado de las asambleas electorales del estado a febrero, al comienzo de la temporada de candidaturas presidenciales. Ello obligó a cada partido nacional a destinar recursos a un estado que, aunque albergaba el mayor crecimiento del país en las dos últimas décadas, sólo contaba con seis votos en el Colegio Electoral.

La amplia red de trabajadores y voluntarios de la campaña de Reid ayudó en dos ocasiones a que el estado fuera para Obama.

El político más influyente de Nevada durante más de una década, Reid dirigió cientos de millones de dólares al estado y se le atribuyó el mérito de bloquear sin ayuda la construcción de una instalación de almacenamiento de residuos nucleares en Yucca Mountain, a las afueras de Las Vegas.

A menudo se desvivía por defender los programas sociales, llamando a la Seguridad Social “uno de los grandes programas gubernamentales de la historia″ y defendiendo la prevención del suicidio con la historia de su propio padre. En 2010 suscitó una gran polémica cuando dijo en un discurso en el pleno de la legislatura de Nevada que era hora de acabar con la prostitución legal en el estado.

La moderación política de Reid significó que nunca estuvo políticamente seguro en su estado natal ni se confió del todo en el cada vez más polarizado Senado. Los demócratas se quejaron de sus votos a favor de la resolución sobre la guerra de Irak en 2002, de la prohibición del llamado aborto de nacimiento parcial y de las resoluciones que respaldaban el caso Roe contra Wade, la decisión del Tribunal Supremo que legalizó el aborto.

También votó en contra de la mayoría de los proyectos de ley de control de armas y en 2013, tras la masacre de la escuela primaria Sandy Hook, retiró una propuesta de prohibición de las armas de asalto de la legislación demócrata de control de armas. El paquete, dijo, no se aprobaría con la prohibición adjunta.

El Senado de Reid irritó especialmente a los miembros de la Cámara, tanto republicanos como demócratas. Cuando la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, logró que la reforma sanitaria de Obama fuera aprobada por la Cámara en 2009, una versión diferente fue aprobada por el Senado y el proceso de reconciliación se tambaleó lo suficiente como para que los republicanos lo convirtieran en un arma electoral para demonizar a Pelosi y presentar la legislación como una toma de poder del gran gobierno.

Obama firmó la ley en marzo de 2010. Pero los votantes, enfadados por la Gran Recesión e inspirados por el “Tea Party” (Partido del Té), despojaron a los demócratas de la mayoría en la Cámara de Representantes.

Reid eligió a dedo a una candidata demócrata, la ex fiscal general de Nevada Catherine Cortez Masto, que ganó las elecciones para sustituirle en 2016. Construyó una maquinaria política en el estado que ayudó a los demócratas a ganar una serie de elecciones clave en 2016 y 2018.

Una despedida contra Trump

Al dejar su cargo, arremetió repetidamente contra el presidente Donald Trump, llamándolo en un momento dado “un sociópata” y “un depredador sexual que perdió el voto popular y alimentó su campaña con fanatismo y odio.”

Reid se quitó de encima las disputas verbales con la calma de un veterano de la política. Al fin y al cabo, ya se había enfrentado a uno de ellos antes de llegar a Washington. Como jefe de la Comisión de Juego de Nevada que investigaba el crimen organizado, Reid se convirtió en el objetivo de un coche bomba en 1980. La policía lo calificó de intento de homicidio. Reid culpó a Jack Gordon, que fue a la cárcel por intentar sobornarle en una operación encubierta sobre los esfuerzos ilegales para llevar nuevos juegos a los casinos en 1978.

Reid, que fue un consumado boxeador amateur en su adolescencia, asistía a menudo a los combates por el título en Las Vegas. Dijo que conocer a Muhammad Ali fue una de sus mayores emociones. También era un gran aficionado al béisbol y podía recitar detalles sobre las carreras de los jugadores.

Su fe mormona hizo que Reid se pusiera a veces del lado de los conservadores sociales de Nevada. Además de defender los derechos de las armas y oponerse al aborto, dijo que creía que el matrimonio debería ser entre un hombre y una mujer, pero que los estados deberían decidir si es legal que las parejas del mismo sexo se casen.

Por otra parte, Reid gozaba de un fuerte apoyo de los ecologistas en la mayoría de los temas, ganándose los elogios por haber hecho que Nevada pasara de ser uno de los estados con menos zonas silvestres protegidas por el gobierno federal a uno de los que más durante su mandato en el Senado.

La legislación de la que fue autor en 1986 estableció el primer y único parque nacional de Nevada, el Parque Nacional de la Gran Cuenca, en la frontera con Utah. Reid también presionó a Obama para que creara los monumentos nacionales Basin and Range y Gold Butte en 2015 y 2016, protegiendo alrededor de 1 millón de acres de desierto escarpado, montañas y valles.

En 1997, convenció a Clinton y al vicepresidente Al Gore para que organizaran una cumbre medioambiental en el lago Tahoe. Dos décadas después, convenció a Obama para que hiciera una visita similar. Obama elogió entonces los esfuerzos medioambientales de Reid y declaró: “No podría haber logrado lo que logré sin que él estuviera a mi lado”.

Reid libró una batalla constante contra la industria del carbón y promovió las energías renovables, pero frustró a los conservacionistas al rechazar las reformas de la ley federal de minería a las que se oponían sus aliados de la industria aurífera de Nevada.

Tras el largo discurso de despedida de Reid en el pleno del Senado en 2016, su colega de Nevada, el republicano Dean Heller, declaró: “Se ha dicho que es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Y como yo y mis colegas aquí hoy y los que están en la galería probablemente estén de acuerdo conmigo, ningún individuo en la política estadounidense encarna hoy ese sentimiento más que mi colega de Nevada, Harry Mason Reid.”

Una infancia complicada

Reid nació el 2 de diciembre de 1939, hijo de un minero de roca dura alcohólico que se suicidó a los 58 años y de una madre que trabajaba como lavandera en un burdel. Creció en una pequeña cabaña sin cañerías interiores y nadaba con otros niños en un burdel local.

Hizo autostop para ir a la Escuela Secundaria Básica de Henderson, a 64 kilómetros de su casa en Searchlight, donde conoció a la mujer con la que se casaría, Landra Gould, en 1959; ella y sus cinco hijos le sobreviven. En la Universidad Estatal de Utah, la pareja se hizo miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se pagó los estudios de derecho en la Universidad George Washington trabajando por las noches como policía del Capitolio de EE.UU.

A los 28 años, Reid fue elegido a la Asamblea de Nevada y a los 30 se convirtió en el vicegobernador más joven de la historia de Nevada como compañero de fórmula del gobernador Mike O’Callaghan en 1970. Elegido a la Cámara de Representantes de EE.UU. en 1982 y 1984 y al Senado de EE.UU. a partir de 1986, Reid sirvió en el Congreso más tiempo que nadie en la historia de Nevada. En 1998 se impuso al representante republicano John Ensign por 428 votos tras un recuento que se prolongó hasta enero.