Ashton anuncia un plan de ayudas económicas a Ucrania de la UE y EEUU

La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton, ha anunciado que Estados Unidos y los Veintiocho están trabajando en un plan de ayudas económicas para Ucrania en apoyo al próximo gobierno interino para que impulse reformas políticas y económicas.

Washington y Bruselas están "desarrollando un plan, un Plan Ucraniano como he sugerido que se llame, que responda a lo que necesitamos hacer ya en distintos sectores de la economía para que las cosas sean mejores", ha afirmado Ashton en una entrevista concedida a 'The Wall Street Journal' durante la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Ashton ha asegurado que aún no se ha decidido cuál será el monto de esta ayuda para Ucrania, pero ha señalado que "las cifras no serán pequeñas". En cualquier caso, ha indicado que el paquete no solo incluye ayuda en dinero, sino también "garantías"o ayuda sobre inversiones o apuntalar la moneda.

Este plan, ha explicado Ashton, no tendrá como condición que Ucrania alcance un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como se había planteado hasta ahora.

Rusia se ha comprometido recientemente a la entrega un paquete de ayuda por unos 11.000 millones de euros, pero tras la dimisión del primer ministro, Mikola Azarov, la semana pasada, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha matizado que esperarán al nombramiento del nuevo ejecutivo para poner en marcha este plan.

Ashton visitó Ucrania la semana pasada con la intención declarada de fomentar el diálogo entre el Gobierno y la oposición tras semanas de movilizaciones contra el presidente, Viktor Yanukovich, aunque se ha entendido como un gesto de apoyo a las protestas. Ashton tiene previsto volver a Kiev el próximo martes.