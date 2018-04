El escándalo del alcalde palestino que sabotea el boicot a Israel

La revelación del alcalde de la localidad palestina de Beit Jala, Nicola Jamis, de que es representante de la empresa lácteos israelí Tnuva, causó críticas entre los palestinos al considerar que sabotea el movimiento de boicot a Israel, informaron hoy medios israelíes.

«Algunos dicen que el motivo del descenso de su popularidad tiene que ver con el hecho de que además de su trabajo como alcalde, también representa a la compañía israelí Tnuva en la zona (de la ciudad cisjordana de Belén). ¿Qué responde a ello?», preguntó un entrevistador de la televisión palestina Watan TV al alcalde de la localidad cristiana de Beit Jala anoche, según el diario The Times of Israel.

El alcalde contestó: «Soy un representante de Tnuva (...) Y soy como cualquier ciudadano palestino, como cualquiera de Palestina que va a trabajar en los asentamientos. Construimos sus asentamientos, construimos sus casas, asfaltamos sus calles, trabajábamos en sus casas. Esta es nuestra situación. Todos intentamos ganarnos la vida».

La respuesta generó un rechazo en medios sociales palestinos y los promotores del movimiento Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), que hacen campaña para promover diferentes formas de boicot contra Israel por la ocupación de los territorios palestinos, señalaron que la revelación del alcalde les perjudica, informó radio Kan.

Jamis dijo en la entrevista que se rige de acuerdo a las leyes y regulaciones palestinas y añadió que «la ley palestina no prohíbe a los palestinos trabajar con israelíes, incluida la compra-venta», recogió The Times of Israel.

El alcalde enfatizó que no es el único en hacerlo.

«¿Por qué culpar al alcalde de ser vendedor de una compañía israelí cuando nuestro líder (el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás) y sus empleados trabajan como guardianes de Israel?», inquirió el usuario Mohamed Amira, según el diario.

Y «el boicot (a Israel) es una decisión personal y no necesita de la decisión gubernamental. Como alcalde se le exige que inicie el boicot y lidere la campaña», escribió el palestino Hamza Jader.

Otras posiciones, recogidas por el diario, defendían al alcalde argumentando que a los palestinos no les queda más remedio que trabajar con Israel y comprar sus productos, y que atacar al alcalde es «hipócrita». EFE