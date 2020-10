El intérprete dice que sufrió un episodio esquizofrénico en el funeral

El intérprete de lengua de signos que ha sido definido como un impostor por la Asociación Sudafricana de Sordos (DeafSA) por su trabajo en el funeral del expresidente sudafricano Nelson Manela en el estadio Soccer City de Johannesburgo, Thamsanga Jantjies, ha asegurado que sufrió un episodio esquizofrénico durante el acto, ha informado el diario 'Cape Times' en su edición digital.

El polémico intérprete, cuyo trabajo de traducción ha sido ampliamente criticado, ha indicado que no está seguro de si sufrió ese episodio de esquizofrenia por la importancia del evento en el que se encontraba o por la emoción y felicidad que sintió ese día por estar allí en el estadio.

Jantjies, que toma medicación para tratar su esquizofrenia, ha afirmado que, en un momento dado del funeral, perdió la concentración, empezó a escuchar voces y comenzó a tener alucinaciones. Por ello, se ha disculpado por su actuación y ha asegurado que se encontraba "solo en una situación peligrosa"y que no había nada que pudiera hacer para superarlo.

El polémico intérprete también ha hablado para la radio sudafricana 702, en una entrevista en la que ha defendido su trayectoria profesional como traductor de lengua de signos. Ha dicho que trabaja para la compañía SA Intérpretes y que es un veterano en este sector.

Jantjies ha asegurado que la Asociación Sudafricana de Sordos debería haberle comunicado antes que no estaba haciendo bien su trabajo. "Si estaba interpretando incorrectamente, ¿por qué no lo plantearon?", ha afirmado. "Estoy absolutamente contento con mi trabajo. He sido un campeón en lenguaje de signos. He interpretado en muchos grandes actos", ha subrayado.

En este sentido, ha asegurado que ha trabajado en muchos grandes actos, como el funeral por el activista sudafricano antiapartheid Walter Sisulu, y ha admitido que se siente muy triste por las reacciones que ha habido en contra de su trabajo.

El miércoles por la tarde, horas después de que la Asociación Sudafricana de Sordos denunciara públicamente que Jantjies era un impostor y que su trabajo en el funeral de Soweto no tenía sentido, el Gobierno sudafricano prometió que investigará el "supuesto uso incorrecto del lenguaje de signos"durante el acto del martes.

El ministro de la Presidencia, Collins Chabane, afirmó que el Gobierno toma nota de las "preocupaciones"manifestadas por el "supuesto uso incorrecto del lenguaje de signos"y que "examinarán el asunto".

"No hemos sido capaces de concluir la investigación por la exigente organización de actos con motivo del funeral de Estado", aseguró el ministro, en declaraciones difundidas por la cadena de televisión estatal SABC.