Israel acepta la propuesta de alto el fuego que Hamás rechaza

El gobierno israelí aceptó hoy la propuesta de alto el fuego presentada anoche por Egipto, una iniciativa que el movimiento islamista Hamás dice aún evaluar y que ha llevado una calma momentánea a Gaza tras ocho días de intensos bombardeos aéreos. Lo que no ha cesado aún es el lanzamiento de cohetes hacia el sur de Israel, 24 desde que a las 09:00 de la mañana hora local (06:00 gmt) Israel anunciara que cesaba por un tiempo unos bombardeos que en ocho días han segado la vida de 191 personas, la mayoría de ellas civiles, y causado 1.400 heridos en la franja palestina.

La propuesta egipcia incluye cinco puntos y estipula que en el plazo de dos días representantes de Israel y de las facciones armadas en Gaza acudan a El Cairo para negociar los términos de una tregua.

A media mañana, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, explicó que su país aceptó la iniciativa, pero que se reserva la opción de responder en caso de que sigan los disparos de cohetes desde Gaza.

"Nosotros hemos aceptado el alto el fuego a propuesta de Egipto para dar una oportunidad a que cese el disparo de cohetes y se desmantelen los túneles", señaló en Jerusalén durante una rueda de prensa con el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier.

"Si Hamás no acepta el alto el fuego, como parece que es el caso, Israel tendrá toda la legitimidad internacional para ampliar su operación militar y restaurar la calma que se requiere en la zona", subrayó Netanyahu.

La decisión fue adoptada durante un tensa reunión del gabinete de Seguridad en el que el jefe del Ejecutivo tuvo que hacer de nuevo frente a la oposición de ministros del ala más extremistas, como el líder del movimiento ultranacionalista judío "Habayit Hayahudi"y pro colono, Naftalí Bennett.

En Gaza, uno de los principales líderes del movimiento islamista Hamás en la Franja, Musa Abu Marzuq, aseguró hoy que la oficina política del grupo estudia la propuesta de tregua presentada por Egipto y que todavía no ha adoptado ninguna decisión al respecto.

"Estamos aún valorando y debatiendo la iniciativa. Hamás no ha adoptado aún ninguna posición oficial", afirmó el dirigente, citado por la agencia de noticias local Al Ray, controlada por el grupo islamista.

Horas antes, el portavoz de Hamás en Gaza, Sami Abu Zuhri, había afirmado que el movimiento no había recibido todavía un propuesta y que consideraba inaceptable que "Israel, el agresor, tome una decisión unilateral después de atacar Gaza y causar más de 190 muertos".

"No nos importa lo que diga Israel, nosotros seguiremos haciendo lo que creamos necesario para defender al pueblo", agregó Zuhri, quien dio a entender que la posición de Hamás es no aceptar un alto el fuego si no es dentro de una tregua.

Antes del inicio del alto el fuego, Israel lanzó varios ataques contra viviendas de supuestos responsables del lanzamientos de cohetes contra el sur del país, que elevaron a 191 la cifra oficial de muertos en tercera ofensiva israelí contra Hamás desde que este grupo se hiciera con el control de la Franja en 2007.

Aviones de combate israelíes atacaron la vivienda de un supuesto miembro de Hamás en el campo de refugiados palestino de Al Shati, en el oeste de la ciudad de Gaza, y de otro en la localidad en Jan Yunis, en el sur de la Franja.

Los nuevos ataques se produjeron tras una intensa noche de contactos internacionales para lograr un alto el fuego que de paso a una tregua definitiva, y de un nuevo ataque con cohetes contra la ciudad israelí de Eilat, que causó una decena de heridos.

Medios israelíes apuntaban esta madrugada que los cohetes podían proceder de la península egipcia del Sinaí después de la resistencia armada palestina se jactara de que Israel había sido "atacada por vez primera desde todos los frentes".

Horas antes, un cohete había sido lanzado igualmente desde el Líbano, al norte de Israel, sin causar daños ni víctimas, y la aviación israelí había lanzado apenas una veintena de ataques sobre la Franja.

El Ejército israelí respondió a este ataque con fuerte fuego de artillería sobre el sur del Líbano.