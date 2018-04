La oveja negra europea

¿Empeorará la relación entre Orban y Bruselas?

Las relaciones atraviesan una fase muy tensa. La crisis de los refugiados creó un cisma más importante todavía, ya que Budapest se negó a participar en el sistema de relocalización que fue acordado en el seno de la UE. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ya quitó la razón a Hungría y Eslovaquia, que argumentaban que el sistema de relocalización de refugiados no se ajustaba a la legalidad. Ahora ha sido la Comisión Europea la que ha llevado a Hungría (junto con Polonia y República Checa) ante el TJUE por no cumplir con sus obligaciones. Asimismo, el TJUE deberá dar su veredicto sobre una ley educativa húngara que podría conducir al cierre de la la Universidad Europea de Budapest, una institución financiada por Georges Soros, la némesis de Orban. Y la Comisión ha llevado también ante el TJUE otra ley húngara que obligaría a las ONG con financiación extranjera superior a 24.000 euros anuales a que se registren como «organizaciones apoyadas desde el extranjero». Asimismo, Orban no aboga por que su país salga de la UE, pero desea una UE menos integrada.

¿Es Orban un nuevo quebradero para la UE?

No olvidemos que el Fidesz no es precisamente un paria en el Parlamento Europeo. De hecho, pertenece al Partido Popular Europeo, el grupo con más escaños. Además, existen serias dudas sobre si Hungría y otros Estados miembros de la UE cumplen hoy por hoy con las condiciones que se exigen a los países candidatos a incorporarse a la UE. Esto resulta muy dañino para la credibilidad doméstica e internacional europea.