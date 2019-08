¿Se ha metido Bolsonaro en un callejón sin salida con su gestión sobre la crisis del incendio en el Amazonas?

La economía de Brasil no está creciendo y la impopularidad de Bolsonaro es alta. Esta crisis del Amazonas deja la imagen internacional de Brasil en una posición muy vulnerable. Los incendios han puesto al Gobierno a la defensiva. Bolsonaro ha reaccionado de una manera que no sorprende, quizá sí en el tono. Antes de ganar la presidencia ya había dicho que iba a cambiar la política con respecto al Amazonas, acabando así con una trayectoria medioambiental que dio credibilidad a Brasil desde principios de los noventa, hasta el punto de que el famoso acuerdo de París contra el cambio climático de 2015 se logró en parte gracias a la participación activa Brasil. Bolsonaro tiene el apoyo del sector agrícola y ganadero, pero sus posiciones sobre la Amazonía no son populares dentro del país, porque la gente cree que la postura del presidente no puede traer nada bueno a Brasil.

El Gobierno de Bolsonaro dice que el discurso de Francia es una excusa para frenar el acuerdo comercial del Mercosur con la UE. ¿Es así?

Seamos realistas. El principio de acuerdo ya está firmado con la UE. Ahora vienen dos o tres años para negociar los detalles. Brasil tiene que liberalizar mucho su economía, algo que sí quiere hacer el Ejecutivo actual, pero los países europeos también tendrán que abrir su agricultura a los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay). Esto ha sido un problema con Francia desde hace muchos años porque es un país proteccionista. Ahora bien, la crisis de la Amazonía crea un ambiente muy poco propicio para que esta negociación tenga éxito. Dentro del Gobierno de Bolsonaro buscarán armonizar posiciones con la Unión Europea.